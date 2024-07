Journée mondiale de la population: Recenser pour mieux progresser

La prospérité d’une population passe inéluctablement par une identification efficace de ses besoins et attentes. Dans le monde entier, d’importants efforts sont fournis pour améliorer continuellement la collecte et l'analyse des données démographiques. La célébration jeudi de la Journée mondiale de la population est l'occasion de mettre en lumière ces efforts.



C’est parce que chaque personne compte et que chaque individu du globe doit jouir de ses droits humains et atteindre son plein potentiel que la Journée mondiale de la population doit interpeller sur la nécessité de mettre en place des systèmes de données reflétant fidèlement la diversité humaine.



Cette journée mondiale constitue également une occasion de célébrer les progrès en matière d’amélioration de la prestation des soins de santé à l'échelle mondiale, à la faveur notamment d’une révolution technologique permettant de mesurer, plus efficacement que jamais auparavant, la réalité et les expériences des personnes.



"Lʼhumanité ne pourra progresser que si chaque personne est recensée, où qu’elle se trouve et quelle qu’elle soit, dans toute sa singularité. Pour en finir avec les inégalités, pour instaurer et cultiver la paix et la prospérité, pour que lʼespoir brille dʼune lumière plus intense, il importe de redoubler dʼefforts en faveur de l’inclusion", a souligné à cette occasion la directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population, Natalia Kanem.



Dans une déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population, Mme Kanem a salué les "énormes" progrès réalisés dans la collecte, l’analyse et l’utilisation des données démographiques au cours des trente dernières années, répondant à l’appel de la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994.



De nouvelles statistiques démographiques, ventilées par âge, origine ethnique, genre et autres facteurs, reflètent la diversité au sein de nos sociétés, a-t-elle fait remarquer, notant, à titre d'exemple, que les deux tiers des pays du monde incluent désormais des questions sur le handicap dans leur questionnaire de recensement.



Le Maroc à pied d’œuvre pour réussir son prochain Recensement de la population



Le Maroc, qui s’apprête à réaliser son 7ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2024), accorde une place stratégique aux différentes questions inhérentes à sa démographie, aussi bien dans leur contenu conceptuel que dans leurs modalités méthodologiques et technologiques.



En juin dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé une Lettre au Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au sujet du prochain Recensement général de la population, prévu vers la fin de l'été de l’année en cours.



Dans cette Lettre, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Instructions pour que les résultats de cette échéance nationale d’envergure soient traités et analysés de manière diligente afin d’en faire un outil structurant des politiques publiques à l’échelle nationale et locale.



C’est ainsi qu’au niveau régional, l'ensemble des acteurs sont à pied d'œuvre pour garantir un meilleur déroulement du prochain RGPH, dont les travaux cartographiques ont permis le découpage du territoire national en environ 38.000 districts de recensement.



De même, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a lancé une campagne de communication autour de ce recensement général et a dévoilé l’identité visuelle et les slogans qui l’accompagnent et qui portent les valeurs ayant présidé à sa conception.



De surcroît, une batterie de mesures organisationnelles ont été prises au niveau des différentes régions et provinces du Royaume, alors que d'importantes ressources humaines et logistiques ont été mobilisées.



Etant donné que l’élément humain demeure un facteur clé pour le succès de tout recensement de la population, un modèle informatique a été adopté pour la sélection des candidats participant à cette opération nationale d'envergure, y compris les enquêteurs, contrôleurs et superviseurs.



En chiffres, les ressources humaines mobilisées pour l'opération de recensement comprennent 40.882 enquêteurs, 11.904 contrôleurs et 71.000 superviseurs de groupe.

Au-delà de sa portée statistique, le prochain RGPH au Maroc promet de renouer le lien avec la population marocaine en vue d'écouter et analyser ses besoins et aspirations. L'objectif ultime étant de consolider le modèle de société marocain et contribuer au bon déploiement du Nouveau modèle de développement.