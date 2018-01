Journée de sensibilisation sur le secteur de la volaille

L’Association nationale des producteurs de viandes de volaille a organisé samedi, à Marrakech, une rencontre de communication et de sensibilisation au profit des éleveurs de volaille dans la région avec comme objectif de les informer des dernières nouveautés du secteur et débattre des contraintes de ce secteur.

Organisée sous la supervision de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, avec la participation de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), cette rencontre vise à ouvrir un pont de communication entre les différents acteurs du secteur et informer les professionnels sur les dernières lois régissant le secteur, les perspectives de la commercialisation du produit, la conjoncture actuelle et les contraintes auxquelles est confronté le secteur, ainsi que les nouveautés scientifiques capables d’améliorer la qualité du produit.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association nationale des producteurs de viandes de volaille, Aziz Larabi, a souligné que cette rencontre se tient dans une conjoncture marquée par des difficultés qui ont impacté négativement la production nationale de volailles et causé des pertes considérables pour les producteurs de volaille.

Le secteur de la volaille au Maroc passe, depuis fin 2016, par une conjoncture “délicate” après la propagation du virus H9N2, ce qui a impacté la production et la commercialisation, a-t-il noté, indiquant que l’Association nationale des producteurs de viandes de volaille s’est engagée en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, et l’ONSSA à lutter contre ce virus à travers la sensibilisation et l’encadrement.

Il a, dans ce cadre, tenu à rappeler les actions entreprises par l’association depuis 2017 à travers les différentes régions du Maroc, faisant savoir que la valeur globale des investissements dans ce secteur est estimée à plus de 8 MMDHS, soit un chiffre d’affaires de plus de 21 MMDH.

Le secrétaire général de l’Association et membre du Bureau administratif de la Fédération, Abderrahmane Riyadi, a pour sa part indiqué que ce secteur crée plus de 106.000 postes d’emplois directs et 245.000 emplois non directs.

Il a passé en revue certaines contraintes du secteur au Maroc, dont la classification fiscale qui considère les éleveurs de volaille comme des “grossistes”, appelant dans ce cadre à intégrer les éleveurs de volaille parmi les autres chaînes agricoles qui bénéficient du soutien apporté aux autres activités agricoles.

Par ailleurs, il a appelé les éleveurs de volaille à respecter les normes sanitaires nécessaires dans leurs fermes afin d’augmenter le rendement et lutter contre les maladies touchant les volailles.