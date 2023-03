Involys: Un résultat net négatif en 2022

Involys a affiché un résultat net de -0,1 million de dirhams (MDH) en 2022, contre 0,005 MDH une année auparavant.



La baisse du résultat net s’explique par l’effet conjugué de la provision de certaines anciennes créances pour un montant de 1,5 MDH ainsi que par une charge exceptionnelle de 3,9 MDH, liée au règlement définitif et irrévocable d’un contrôle fiscal, indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats annuels.



En outre, les comptes de 2022 dégagent un résultat d’exploitation de 4,5 MDH contre 2,9 millions en 2021.



Pour sa part, le chiffre d'affaires au titre de l’exercice 2022 s’est établi à 40,1 MDH en augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par une dynamique annuelle positive, soutenue par l’accélération des projets d’intégration et la signature de nouveaux contrats, note la même source.

Et d'ajouter que le total produits a baissé de 1% par rapport à l’exercice 2021 pour s’établir à 51,6 MDH.



Les charges d’exploitation sont, de leur côté, en diminution de 7% par rapport à l’exercice précédent, avec un montant de 45,1 MDH, poursuit Involys, expliquant cette baisse essentiellement par la diminution des dotations d’exploitation avec 12,2 MDH en 2022 contre 15,5 millions pour l’exercice précédent.



L’investissement en R&D a baissé de 33% par rapport à l’exercice précédent avec 10,2 MDH. Cela traduit, selon l'entreprise, l’achèvement en cours des chantiers de refonte des solutions historiques.