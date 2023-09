Interpellation du chauffeur d’un véhicule soupçonné d’avoir détourné des produits destinés aux victimes du séisme

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Settat ont interpellé, jeudi soir, le conducteur d'un véhicule utilitaire, soupçonné d’avoir tenté de détourner une quantité de produits de consommation offerts dans le cadre de l’élan solidaire envers les victimes du séisme.



Les services de sûreté nationale avaient réagi avec célérité et grand sérieux au signalement d’un chauffeur de taxi indiquant que le mis en cause lui a proposé d’acquérir lesdits produits à un prix préférentiel, ce qui a suscité ses doutes quant à l’origine et la nature des marchandises mises en vente, relève une source sécuritaire.



Les recherches et investigations réalisées ont permis l’interpellation du mis en cause et la saisie des marchandises qui lui avaient été remises par une association de la société civile à Rabat pour les acheminer, contre rémunération, dans son véhicule utilitaire, vers les zones touchées par le séisme, selon la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels.