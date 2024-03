Interpellation de deux individus soupçonnés de vol avec effraction dans une agence de transfert d’argent

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police de Tétouan, en coordination avec leurs homologues d’Al Hoceima, ont interpellé, samedi soir, deux individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans une affaire de vol avec effraction à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent et de change. Les éléments de la sûreté nationale d’Al Hoceima avaient entamé samedi les procédures de constatation du vol avec effraction d’une somme d’argent du coffre-fort d’une agence de transfert et de change dans la même ville, avant que les investigations techniques ne conduisent à l’identification des deux suspects et à leur interpellation samedi dans la commune de M’diq, aux environs de Tétouan, apprend-on de source sécuritaire. Les perquisitions effectuées ont également permis la saisie d’une partie des vêtements et des gants que les mis en cause portaient au moment de la perpétration de ces activités criminelles. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée par le service régional de police judiciaire d'Al Hoceima sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut-on.