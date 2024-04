Interpellation de cinq individus soupçonnés de possession et trafic de drogue et de psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de Khémisset ont interpellé, aux premières heures de lundi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cinq individus, dont deux femmes, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes.



Les deux femmes ont été interpellées au niveau du barrage de contrôle, placé à l’entrée de la ville de Khémisset, à bord d’un taxi en provenance d'une ville du nord du Royaume, précise une source sécuritaire, notant que les fouilles menées ont permis de découvrir en leur possession 1.187 comprimés psychotropes.



Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont conduit à l’identification de trois individus soupçonnés d’être liés à cette activité criminelle, qui à leur tour ont été interpellés à leur arrivée à bord d’un véhicule léger au barrage de contrôle installé à l’entrée de la ville de Tiflet, ajoute la même source.



Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, a-t-on conclu.