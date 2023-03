Interpellation à Agadir d'un individu pour vol présumé de l'arme de service d'un fonctionnaire de police

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), sont parvenus, jeudi soir, à interpeller un individu de 36 ans pour son implication présumée dans le vol à l’intérieur d'un véhicule particulier de l'arme de service d'un fonctionnaire de police, a-t-on appris de source sécuritaire.



Les services de la préfecture de police d'Agadir ont reçu une plainte déposée par un fonctionnaire de police faisant état d'un vol à l'intérieur d'une voiture particulière ayant ciblé une valise contenant son arme de service et sa munition, précise la même source, ajoutant qu'il a été procédé à la réalisation d'expertises techniques appuyées par des opérations intenses de recherche sur le terrain ayant permis la récupération de l'arme de service et la munition volées ainsi que l'interpellation de l'individu impliqué dans cet acte criminel.

Le suspect, qui visait des biens personnels ou financiers, s'est emparé accidentellement de l'arme de service du policier qui se trouvait à bord de la voiture.



Le mis en cause, ayant des antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont imputés, ajoute la même source.



La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a décidé de suspendre provisoirement le policier pour des fautes professionnelles graves liées à la négligence des mesures de protection et de sécurité de l'arme de service mise à sa disposition.