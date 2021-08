Intelaka : 2,7 MMDH de crédits accordés à fin 2020

Le montant des crédits accordés dans le cadre du Programme "Intelaka" a atteint 2,7 milliards de dirhams (MMDH) et a profité à 15.085 bénéficiaires à fin décembre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



"Selon les données de la Caisse centrale de garantie, le bilan du Programme Intelaka à fin décembre 2020 fait ressortir que le montant des crédits accordés a atteint 2,7 milliards de dirhams et a profité à 15.085 bénéficiaires", souligne la Banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2020, présenté par le wali de BAM à SM le Roi Mohammed VI.



L'analyse des bénéficiaires indique que les hommes représentent 84% contre 16% pour les femmes, et les citadins 82% contre 18% pour les ruraux, fait remarquer le rapport.



Par nombre de bénéficiaires, 59% des financements accordés sont d’un montant inférieur ou égal à 100 mille dirhams, 27% entre 100 mille et 300 mille dirhams et le reste des prêts supérieurs à 300 mille dirhams, ajoute la même source, notant que les crédits octroyés ont bénéficié aux entrepreneurs individuels à hauteur de 45% et aux TPE pour 55%.



Par objet, les crédits d’investissement représentent 90% des financements accordés et les crédits de fonctionnement 10%. Par secteur d’activité, 25% des prêts ont été destinés au secteur du commerce, 14% à l’agriculture, 13% à l’industrie et aux services, 10% au tourisme et 8% au BTP.