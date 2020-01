Instauration d’un système efficient d’orientation pédagogique à Essaouira

Le projet «Instauration d’un système efficient d’orientation précoce et active scolaire, professionnelle et universitaire» est bien en marche à la direction provinciale du MEN à Essaouira.

Renforcement des ressources humaines et matérielles, intégration du volet de l’orientation pédagogique dans les mécanismes de travail des établissements scolaires, encadrement de l’ensemble des classes du cycle secondaire par des professeurs principaux, mise en place d’un portail national dédié aux opérations d’orientation scolaire, renforcement des capacités des différents intervenants dans le processus d’orientation, et mise en relief du projet personnel de l’élève dans l’orientation scolaire, sont les objectifs de ce projet.

Un programme ambitieux dont les différents volets font l’objet d’une stratégie intégrée de mise en œuvre au niveau de la DP du MEN à Essaouira. A cet effet, une équipe provinciale, chargée de la déclinaison du projet ventilé par axes comprenant les objectifs à atteindre, a été constituée plusieurs mois auparavant ayant comme priorité l’instauration de la plateforme du projet.

Au sujet de la communication et la mobilisation autour du projet, 456 acteurs entre cadres d’orientation pédagogique, directeurs des établissements scolaires des trois cycles, coordonnateurs et accompagnateurs des groupes des pratiques professionnelles, inspecteurs pédagogiques, animatrices et animateurs des « clubs de l’information et de l’aide à l’orientation» et des «clubs de découverte des métiers» ont bénéficié de rencontres de partage du projet et de différentes actualités concernant l’orientation scolaire au titre de l’année scolaire 2019/2020.

Selon le plan d’action du DP d’Essaouira, huit autres rencontres de communication seront initiées au sein des groupes des pratiques professionnelles à l’adresse des autorités locales, des APTE et de la société civile. Les élèves ne seront pas en reste puisque des journées portes ouvertes seront organisées les 29, 30 et 31 janvier 2020 par les clubs d’information et d’aide à l’orientation aux collèges et aux lycées sous le thème «Le droit à l’aide à l’orientation est un levier pour le projet personnel de l’élève».

Ce projet a mobilisé également la Chambre de commerce, de l’industrie et de services de la région Marrakech-Safi, la délégation provinciale du ministère du Tourisme et l’Association des professionnels de réparation des voitures, qui sont désormais impliqués, par le biais de conventions de partenariats avec la DP d’Essaouira, dans le soutien et l’accompagnement des élèves.

Concernant le renforcement des compétences, six sessions de formation ont été initiées en faveur de 192 animatrices et animateurs des « clubs de l’information et de l’aide à l’orientation » et des « clubs de découverte des métiers » dans le cadre d’un plan de formation continue ciblant 723 intervenants dans le processus d’orientation scolaire et professionnelle.

L’ensemble des classes du collégial et du qualifiant à Essaouira a été encadré par les professeurs principaux qui bénéficieront à leur tour d’un programme de renforcement des compétences à même de les doter des outils requis pour assumer la mission qui leur est assignée.

La généralisation des espaces d’orientation et des moyens de travail des cadres d’orientation est à l’ordre du jour du plan d’action provincial qui ambitionne aussi d’améliorer la mobilité du staff d’orientation pédagogique tout en assurant un accompagnement spécialisé de proximité en faveur des élèves du monde rural.

S’agissant de l’intégration de l’orientation pédagogique dans les mécanismes de travail des établissements scolaires qualifiants et collégiaux, trente-huit clubs d’information et d’aide à l’orientation ont été créés au titre de l’année scolaire 2019/2020 et trente-huit collèges et lycées disposent désormais d’un plan d’action annuel en orientation scolaire et professionnelle, tout en intégrant le volet d’orientation dans leurs projets pédagogiques.

Ecoles communautaires, appui social, préscolaire, langues étrangères, centres deuxième chance de nouvelle génération, orientation scolaire, professionnelle et universitaire, et programme études et sport, sont, entre autres, des axes constituant le plan d’action du MEN.

En vue d’instaurer le concept d’orientation scolaire et professionnelle au sein du cycle primaire, 155 clubs de découverte professionnelle ont été créés au sein des écoles d’Essaouira avec pour mission l’intégration des programmes d’orientation dans le plan d’action des établissements scolaires tout en sensibilisant les élèves de la sixième année primaire à des concepts clés pour la constitution de leurs projets personnels.