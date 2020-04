Installation de passages de désinfection dans les ports de pêche du Nord et du Nord-Est

Total Maroc réalise un résultat net consolidé en baisse de 23%



Total Maroc a réalisé un résultat net consolidé de 600 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2019, en baisse de 23% par rapport à l'exercice précédent.

Cette baisse s'explique principalement par la forte variation des cours internationaux des produits pétroliers, qui a entraîné un effet de stock négatif au 31 décembre 2019 et généré une baisse des marges, a expliqué Total Maroc dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019, publié à l'issue de son Conseil d'administration. Quant au chiffre d’affaires consolidé, il s’est établi, à fin 2019, à 12,31 milliards de dirhams (MMDH), a ajouté la même source.

En ce qui concerne les perspectives, le communiqué souligne que Total Maroc fait face, en 2020, à de nombreux défis dans un environnement marqué par la pandémie du Covid-19, faisant savoir que l'impact financier de ces éléments est en cours d’évaluation et sera communiqué ultérieurement.



Création à Rabat de la Fondation nationale pour

l’identification et la traçabilité animales, “TARKIM”



La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural «COMADER» a annoncé récemment la création de la Fondation nationale pour l’identification et la traçabilité animales « TARKIM » dans le but d’assurer l’identification et la traçabilité des bovins, ovins et caprins durant toutes les étapes de leur vie et le suivi de leurs mouvements.

L’Assemblée générale constitutive de la Fondation nationale pour l’identification et la traçabilité animales « TARKIM » s’est tenue selon la technique de vidéoconférence sous la présidence de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural avec la participation des responsables des directions centrales du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires « ONSSA » et des professionnels des deux filières viandes rouges et lait « FIVIAR » et « Maroc Lait », indique un communiqué de COMADER.

Lors de cette Assemblée générale constitutive, il a été procédé à l’approbation à l’unanimité du statut et de l’élection des membres du Bureau de gestion de la Fondation nationale pour l’identification et la traçabilité animales « TARKIM » présidée par M’hammed Karimine, ajoute le communiqué.

Cette initiative constitue un nouveau levier de la nouvelle stratégie «Génération Green» pour le développement des deux filières animales viandes rouges et lait compte tenu de ses retombées positives sur le renforcement du contrôle sanitaire et le suivi technique du cheptel en vue d’améliorer la qualité des produits et rassurer le consommateur marocain, conclut le communiqué.