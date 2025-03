Installation de nouveaux magistrats au tribunal de première instance de Tata 

Quatre nouveaux magistrats et un substitut du procureur du Roi ont été installés, vendredi, dans leurs fonctions au tribunal de première instance de Tata.



Intervenant à cette occasion, le président du tribunal de première instance de Tata, Aziz Taalit, a appelé les nouveaux magistrats à être à la hauteur de la lourde responsabilité qui leur incombe, en veillant à rendre la justice de manière équitable avec impartialité et intégrité, et à accomplir leurs missions avec loyauté et dévouement.



Dans ce sens, M. Taalit a appelé les nouveaux magistrats à œuvrer avec dévouement et professionnalisme pour la réalisation de l'efficacité judiciaire.

La cérémonie d’installation des nouveaux magistrats, s’est déroulée en présence de plusieurs responsables judicaires.