Installation de Housni El Ghazaoui à la tête du Directoire du Holding d'aménagement Al Omrane

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Housni El Ghazaoui, nommé par Sa Majesté le Roi, président du Directoire du Holding d'aménagement Al Omrane, et son prédécesseur, Badr Kanouni, s'est déroulée, mercredi à Rabat, en présence de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.



S’exprimant à cette occasion, Mme El Mansouri a félicité M. El Ghazaoui pour la confiance placée en lui par le Souverain, mettant l'accent sur son expérience, son parcours professionnel et sa formation.



Elle a également appelé M. El Ghazaoui à insuffler une nouvelle dynamique au Holding Al Omrane dans le cadre de l’action du ministère encadrant les politiques publiques, saluant par la même occasion les efforts déployés par M. Kanouni à la tête de cet établissement, rapporte la MAP.



La ministre a de même précisé qu’Al Omrane s'emploie, depuis 40 ans, à accompagner les Marocains dans un secteur important pour l'économie nationale.



Pour sa part, M. Kanouni a félicité son successeur pour la confiance placée en lui par SM le Roi, exprimant sa fierté pour l’action et les réalisations qu’il a accomplies à la tête de cet établissement.



De son côté, M. El Ghazaoui a fait part, dans une déclaration à la presse, de sa fierté pour la confiance placée en lui par le Souverain afin de servir le Royaume et les citoyens.



Il a également indiqué que le Holding Al Omrane restera engagé auprès du ministère afin d'activer sa vision dans son domaine d’intervention, mettant l’accent sur la capacité des compétences dont regorge cet établissement afin de jouer pleinement son rôle et atteindre les objectifs qu’il a tracés.



El Ghazaoui est un ingénieur d’Etat en génie civil, lauréat de l’Ecole Mohammedia des ingénieurs.



Titulaire d'un Master of Business Administration et d’un Master d’Expert coach, M. El Ghazaoui a accumulé une grande expérience en gestion des entreprises et dans le domaine de l’aménagement urbain à travers les différentes responsabilités qu’il a assumées au sein de plusieurs entreprises.



Il fait ses armes de manager dans la Société nationale des autoroutes du Maroc, où il a occupé les postes de directeur de l'ingénierie, chargé de la stratégie de développement, de l’ingénierie financière, de l’ingénierie d’exploitation et des systèmes d’information, et de directeur des affaires administratives et financières, chargé des affaires financières, des ressources humaines, des marchés, des affaires juridiques et des moyens généraux.



Directeur général adjoint à l’Agence Marchica Med Afrique (Succursale Abidjan-Côte d’Ivoire, en 2017), M. El Ghazaoui a occupé par la suite les postes de président directeur général de la Société d’aménagement de la vallée de l’Ouest Martil et de président de Bouregreg Cultures et de Bouregreg Marina au sein de l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bouregreg.