Installation d’un abri pour les pensionnaires de la maison de l’étudiante d’Imghrane

Les autorités provinciales de Ouarzazate ont procédé, vendredi à la commune de Toundoute, à l’installation d’un chapiteau au profit des pensionnaires de la maison de l’étudiante d’Imghrane après la fissuration des murs de leur internat, suite au séisme ayant frappé, le 8 septembre, plusieurs régions du Royaume.



Un grand chapiteau a été érigé à proximité de cette structure sociale pour accueillir 186 pensionnaires, toutes issues de familles nécessiteuses des communes de Toundoute et d’Imi N'oulaoune.



Cet espace, raccordé au courant électrique et équipé de lits, couvertures et sanitaires, permettra d'héberger les jeunes filles pensionnaires dans des conditions sécurisées.



Plus tôt, une commission régionale chargée d'inspecter les dommages occasionnés aux habitations et aux bâtiments des différentes établissements de la province avait recommandé l’évacuation de ce foyer. Pour la directrice de la maison de l’étudiante d’Imghrane, Soumia Bahssine, l’évacuation des pensionnaires et leur hébergement temporaire dans ce chapiteau se sont déroulés dans de bonnes conditions grâce à la diligence des autorités provinciales.



Dans une déclaration à la MAP, elle a expliqué que les pensionnaires, qui viennent de douars lointains des communes de Toundoute et d’Imi N'oulaoune, poursuivent leurs études de manière normale. Dans des déclarations similaires, des habitants de ces deux communes ont fait part de leur satisfaction des mesures rapides prises par les pouvoirs publics pour assurer l’hébergement aux jeunes filles afin de poursuivre leur scolarité dans des conditions sûres.