Industries manufacturières: Légère hausse de l'indice des prix à la production en août

L'indice des prix à la production du secteur des "Industries manufacturières hors raffinage de pétrole" a enregistré une hausse de 0,1% au cours du mois d'août dernier, par rapport à juillet 2021, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP).



Cette évolution est la résultante de la hausse de 2,7% des prix de la "Métallurgie", de 1,4% de la "Fabrication de boissons", de 0,6% du "Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège", et de 0,1% de la "Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques", explique le HCP dans une note d'information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) d'août 2021.



Cette variation tient également compte de la baisse de 0,1% des prix des "Industries alimentaires", de la "Fabrication d’équipements électriques", de la "Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques" et de 0,3% de la "Fabrication de textiles". Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des "Industries extractives", de la "Production et distribution d’électricité" et de la "Production et distribution d’eau" ont connu une stagnation au cours du mois d’août dernier