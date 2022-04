Industries: La formation pour cultiver les compétences

Des industriels et professionnels ont mis en exergue, vendredi à Tanger, l'importance de la formation pour cultiver les compétences dans le secteur de l'industrie, et ce dans le cadre du premier panel de la 4ème édition des "Industry Meeting Days Morocco". Ainsi, le président de l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile (AMICA), Abdelhakim Abdelmoumen, qui intervenait lors du premier round de ce panel intitulé "Souveraineté industrielle, alimentaire, sanitaire, énergétique...quels modèles?", a estimé que les acteurs des secteurs industriels devraient s'approprier la gestion de leur formation. "Je propose que les industriels puissent s’approprier la gestion de formation et la gestion de leur centre de formation, car ce sont eux qui connaissent leurs besoins", a dit M. Abdelmoumen. Dansle même sillage, la présidente directrice générale du groupe Poudrox Industries, Zakia Sekkat, a souligné l'importance de la formation dans la promotion des compétences, faisant remarquer que la crise du Covid-19 a été une occasion de mener des actions de recherche et développement (R&D). Pour sa part, la vice-présidente générale de CGEM-Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Chaibia Balbzioui Alaoui, a noté que l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) permettrait aux "entreprises marocaines et aux industriels marocains de se positionner sur un marché d'avenir, celui de l'Afrique et d'avoir des produits marocains à pied d'égalité avec les produits européens". Cet accord "permettrait également aux entreprises marocaines de bénéficier des accords de libre-échange et de consolider une réelle relation Sud-Sud", a ajouté Mme Alaoui. De son côté, Abdeslam Halouani, viceprésident de la Fédération desindustries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, a souligné la nécessité d'industrialiser les secteurs et d'examiner les moyens permettant de se positionner notamment en Afrique. M. Halouani a, en outre, mis en exergue la nécessité de travailler sur toutes les composantes de la chaîne de valeur pour assurer la disponibilité dans l'objectif d’atteindre in fine la souveraineté industrielle. Par ailleurs, le président de l'Association des sidérurgies du Maroc, Ismail Akalay, a avancé qu'il y a quatre préalables de la souveraineté, à savoir le développement des ressources humaines, l'acquisition des matières premières, l'éthique et l'aide pour vendre en Afrique. Ce premier round intitulé "Souveraineté industrielle, socle d'une économie, de territoire forte et durable", a été modéré par la directrice de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce, Kenza El Alaoui. Organisée par Industrie du Maroc Magazine, la 4ème édition des "Industry Meeting Days Morocco", cette manifestation vise à créer une synergie entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du secteur industriel autour de la souveraineté industrielle.