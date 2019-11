Inauguration de la ligne aérienne Bruxelles-Essaouira

Une ligne aérienne reliant l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem à celui d'Essaouira-Mogador, desservie par la compagnie irlandaise low-cost "Ryanair", a été officiellement inaugurée mardi.

A son arrivée au tarmac de l'aéroport international Essaouira-Mogador, un avion de ladite compagnie avec à bord 188 passagers, a été accueilli par le salut traditionnel aux canons à eau (Water Salute).

Cette desserte destinée à renforcer la connectivité aérienne d'Essaouira et à booster son attractivité touristique, sera assurée par deux vols hebdomadaires directs (mardi et samedi).

A cette occasion, une grande cérémonie a été organisée dans l'enceinte de cette infrastructure aéroportuaire pour célébrer cet événement, en présence notamment des professionnels du secteur touristique.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial du tourisme d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, a dit toute sa joie de voir cette ligne aérienne ouverte, notant que cette concrétisation si importante pour la cité des Alizés est le fruit d'un long travail avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Après avoir mis en relief la place de choix qu'occupe Essaouira en tant que destination touristique à fort potentiel si riche et diversifié, M. Khanne a estimé que l'inauguration de cette ligne aérienne illustre clairement le regain d'intérêt de la compagnie "Ryanair" pour la ville d’Essaouira, après une série de rencontres avec ses responsables pour les convaincre de reprogrammer la cité des Alizés dans leur agenda de voyage.

Avec ce vol, "nous allons pouvoir augmenter les flux touristiques à destination d’Essaouira en termes de nuitées et d’arrivées, ce qui permettra aux professionnels du secteur d’avoir une bonne visibilité", a-t-il poursuivi, réitérant l'engagement du CPTE à oeuvrer en concertation avec l’ensemble des parties concernées pour inscrire les dessertes aériennes reliant Essaouira à d'autres villes dans la durabilité.

De son côté, le délégué provincial du tourisme à Essaouira, Mouhsine Chafaï Al Alaoui, a mis en avant l'importance du transport aérien comme moteur du développement touristique, estimant que la programmation de cette nouvelle desserte aérienne s'insère dans ce cadre ainsi que dans le sillage des efforts déployés par le département du tourisme en vue de renforcer et promouvoir cette destination.