Inauguration à Tanger d’ENGEL Maghreb

ENGEL, le fabricant autrichien de machines de moulage par injection et fournisseur de solutions système, a inauguré, mardi à Tanger, sa filiale "ENGEL Maghreb", spécialisée dans la vente et le service, afin de développer des relations commerciales durables avec ses partenaires dans la région.



S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général d'ENGEL Maghreb, Romain Reyre, a souligné que l'implantation d'ENGEL au Maroc n'est pas le fruit du hasard, mais puise son essence dans l'environnement dynamique qu'offre le Maroc pour la production de moulage par injection, notant que le Royaume affiche en particulier une importante croissance, ainsi qu’un vrai potentiel de développement pour l’activité, rapporte la MAP.



"L'ouverture de notre filiale au Maghreb est une étape importante pour renforcer notre proximité avec nos clients dans la région. Nous envisageons un ancrage local sur le long terme", a-t-il fait savoir, saluant le développement remarquable que connaît l'industrie au Maroc, en particulier le secteur automobile.



"Dès le début, ENGEL a pu participer à cette évolution positive avec beaucoup de succès. Notre stratégie pour le Maroc repose sur une croissance durable, pour accompagner l’ensemble de nos clients présents dans le Royaume", a indiqué M. Reyre, relevant qu’ENGEL Maghreb emploiera une dizaine d'employés, qui assureront la relation commerciale avec les clients existants et futurs.



"Une presse à injecter, ENGEL est déjà disponible pour la formation et des essais clients chez notre partenaire: Institut de formation aux métiers de l'industrie automobile (IFMIA). Ceci dit, nous allons élargir davantage notre offre pour la région", a-t-il noté, en décrivant les futurs projets de la filiale.



Outre le secteur automobile, dans lequel ENGEL est l'un des principaux fournisseurs de la région depuis de nombreuses années, le groupe est à l’affût de nouvelles opportunités de croissance sur d'autres secteurs d’activité. "Le Maroc est en train de s'imposer comme étant un site mondial de fabrication pour la technologie médicale, l'emballage mais aussi le ferroviaire. ENGEL dispose d’un vrai savoir-faire dans ces industries. C'est pourquoi nous croyons en l’énorme potentiel de croissance future que pourraient avoir ces secteurs", a relevé M. Reyre.



Pour sa part, le président de la Fédération automobile, Adil Zaidi, a indiqué que le plastique fait partie de l'évolution de l'automobile, vu que la voiture est composée aujourd'hui à 20% de matières plastiques, soit plus de 300 kg et plus de 2.000 pièces par voiture, relevant que le choix du plastique est devenu de plus en plus évident dans un monde aussi compétitif que l'industrie automobile, pour la réduction du poids et des émissions de Co2, et la facilitation industrielle, à travers la réduction du temps de montage, et la facilitation de traitement de surface, ainsi que de production et de reproduction de la pièce de rechange.



Le responsable a estimé que l'installation de l'ENGEL à Tanger aux côtés des utilisateurs va permettre une maintenance et une évolutivité des machines, formulant le souhait de voir fleurir une ingénierie locale, proche des utilisateurs, à l'écoute de leurs besoins et en imagination et conception de solutions à implémentation rapide.



"Ainsi, nous pourrons participer tous à l'essor de la souveraineté industrielle de notre pays, et partant au développement du Royaume sur les plans de la valeur ajoutée, de l'emploi et de la croissance, tel que voulu par SM le Roi Mohammed VI", a-t-il poursuivi.



Cette cérémonie a été marquée par des témoignages donnés par le directeur général d’One Tech Molding, Moncef Guehis, et le directeur général de Delta Nord Afrique, Tarik Errajouany, qui ont mis l'accent sur l'importance des temps de mise en service courts et une réponse très rapide en cas d'appel de service, qui constituent des facteurs de compétitivité décisifs, relevant que la présence locale et permanente d’ENGEL au Maroc lui permettra d'accompagner efficacement ses clients au Maghreb, et de contribuer à la promotion de l'écosystème plasturgie au Maroc.



Les représentants du groupe ont, à cet égard, procédé à la présentation technique et détaillée des différents produits et technologies ENGEL.