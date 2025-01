Inauguration à Sidi Slimane du Centre d’épanouissement artistique et littéraire "Générations montantes"

Le Centre d'épanouissement artistique et littéraire "Générations montantes", qui vise à renforcer les capacités artistiques et littéraires des enfants et des jeunes, a été inauguré, jeudi, à Sidi Slimane.



Ce centre, inauguré par le gouverneur de la province de Sidi Slimane, Driss Rubio, en présence des membres du Comité régional du développement humain (CRDH), vise à fournir un environnement d'apprentissage intégré aux enfants et aux jeunes, âgés de 6 à 18 ans, en offrant une variété d'activités artistiques et littéraires, afin de soutenir la vie scolaire et la réussite académique.



Ce centre, qui s'inscrit dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) (programme d'impulsion du capital humain des générations montantes), doté d'un budget total de 6,85 millions de dirhams, dont 4,85 millions pour la construction et 2 millions pour l'équipement, vise également à soutenir la vie scolaire et à améliorer la réussite scolaire, étant donné que ce dernier est une plateforme pour de nombreuses manifestations culturelles et artistiques qui contribueront à l’épanouissement scolaire chez les enfants et les jeunes de la région.



Cette structure constitue pour les élèves des cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, une occasion unique de profiter, en dehors des heures de cours, des activités et ateliers multiples fournis par le centre et encadrés par des cadres qualifiés, et ce dans la perspective de renforcer les compétences transversales des apprenants et leur épanouissement.



Dans une déclaration à la presse, la responsable du service communication de la préfecture de Sidi Slimane, Amal Benabdi, a mis en exergue le rôle des activités artistiques et créatives dans l’épanouissement scolaire chez les groupes cibles, notant que le centre, qui sera géré par la direction régionale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, comporte un ensemble d'installations modernes et d'équipements de base.



Pour sa part, le directeur provincial du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Sidi Slimane, Mustapha Ouchrif, a souligné que ce centre pionnier est une structure éducative de grande importance, mettant en avant son rôle dans l'affinement des talents des élèves et la mise en place d'un environnement stimulant pour développer l'esprit de créativité chez eux.



De son côté, la directrice du centre, Fatima Khiari, a expliqué que cette structure offrira des activités parallèles aux matières scolaires à travers des ateliers de peinture, d'art plastique et de musique, ajoutant que les activités proposées incluent également des domaines innovants tels que la technologie, la robotique et les langues.



Pour leur part, un groupe d'élèves ont exprimé leur joie à l'occasion de l'ouverture de cette structure, soulignant que les équipements disponibles les aideront à développer leurs capacités créatives notamment dans les domaines artistiques et littéraires.



D'une superficie de 3.000 m2, le Centre d'épanouissement artistique et littéraire "Générations montantes" comprend un ensemble d'équipements modernes, dont un théâtre de 112 places, des ateliers de peinture, d'arts plastiques et de musique, de technologie et de robotique, ainsi que de langues, un espace théâtral en plein air et un terrain de sport, offrant aux apprenants la possibilité d'explorer leur créativité dans un environnement stimulant.