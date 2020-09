Inauguration à Sidi Bennour d’un marché moderne à bestiaux

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développementrural et desEaux et Forêts,Aziz Akhannouch, a présidé mardi 15 septembre à Sidi Bennour, accompagné du gouverneur de la province, El Hassan Boukouta, l’inauguration d’un marché à bestiaux sis à la commune Elmechrek, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green.



Il s’agit d’un marché à bestiaux moderne ; le premier en son genre à l’échelle nationale, qui offre un cadre structuré et des services adaptés aux activités de commercialisation du bétail. Construit sur une superficie de plus de 5,8 hectares pour un investissement de 18.600.000 DH, le marché devrait abriter plus de 4000 têtes de bovins, 2000 têtes d’ovins et 400 équidés et va bénéficier à près de 18.000 agriculteurs.



Il permettra d’améliorer le revenu des éleveurs producteurs et de créer près de 90.000 journées de travail par an, ce qui aura un impact certain sur le développement de l’activité économique de la région.



Ce projet a pour objectif principal d’organiser les circuits de commercialisation, de limiter le nombre d’intermédiaires, de régulariser la disponibilité du bétail sur le marché, d’instaurer un système d’information sur les cours des prix des animaux et de garantir la qualité des produits animaux au consommateur.Il permettra de s’approvisionner depuis toute la région des Doukkala et de desservir les exploitations et les abattoirs régionaux et nationaux.



Le site comporte une halle de 10.000 m2 pour la commercialisation du bétail, une administration, des espaces pourles négociants, une salle de soins, des guichets et des espaces verts. Ce marché est le premier réalisé parmi 12 marchés à bestiaux programmés par le ministère à travers le Royaume dans le cadre du contrat programme de la filière viandes rouges, conclu entre l’Etat et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), qui ambitionne l’amélioration des conditions cadre de la filière viandes rouges et le développement de l’amont et l’aval de la filière.



Une convention de mise à disposition a été signée entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et la Commune Lmechrek, relevant de la province de Sidi Bennour pour l’exploitation et la gestion du marché selon des techniques modernes de gestion.



Le souk relève de la zone d’action de l’Office régional de mise en valeur des Doukkala qui est une région traditionnellement connue pour sa vocation d’élevage du bétail, caractérisée par une activité d'engraissement traditionnelle et un réseau des circuits d’insémination artificielle très développé. La production des viandes rouges au niveau des Doukkala est estimée à 31.000 T, soit 39% de la production régionale.