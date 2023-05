Impériales 2023: Inauguration officielle de la 6ème édition

La 6ème édition des Impériales, rendez-vous annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, a été officiellement inaugurée, mardi à Casablanca, par le Président de l’Association "Les Impériales", Anouar Sabri.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition se poursuit jusqu'au 12 mai au Carré d’Or de Casablanca, sous le signe de l'innovation et de la performance "Breaking boundaries : a matter of mindset".



L'inauguration officielle de cette 6ème édition a été l'occasion de célébrer les 20 ans de l'évènement, à travers une mise en scène retraçant son historique, depuis sa première édition en 2003, "l'expo des 20 ans", rapporte la MAP.



Ladite exposition a retracé deux décennies de créations publicitaires au Maroc et leur évolution, au regard de l'accélération de la transformation digitale et des nouvelles technologies.



A cette occasion, M. Sabri a souligné, dans une déclaration à la presse, que l'exposition des 20 ans a fait une rétrospective depuis la première édition des impériales tenue en 2003.



"On a capté une production qui est restée dans les mémoires, celle des publicités les plus aimées, qu'on a diffusée sur les 5 médias, la télévision, la radio, la presse écrite, la presse électronique et l'affichage pour retrouver cette matière inestimable pour la mémoire collective de notre écosystème", a-t-il fait remarquer. Il a, en outre, relevé que l'évènement fait son retour cette année avec une thématique d’actualité, qui s’inscrit délibérément dans la volonté de mettre en avant la richesse culturelle et humaine du Maroc.



L'Association "Les Impériales" a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d'un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.