Immorente Invest: Un CA consolidé de 33,8 MDH au premier semestre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé d'Immorente Invest s'est établi à 33,8 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en hausse de 6% par rapport à la même période de 2021.



Sur le seul deuxième trimestre de 2022, le CA consolidé (incluant loyers et refacturations des charges communes et de la taxe sur services communaux) s'est élevé à 18,6 MDH, en progression de 11% par rapport au T2-2021, fait savoir la société dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, notant qu'en social, le CA trimestriel a atteint 9,8 MDH.



Au titre des six premiers mois de cette année, les loyers (CA diminué des taxes et charges locatives refacturées aux locataires) se sont élevés à 29,8 MDH, contre 27,4 MDH (+9%) à fin juin 2021. Sur le seul deuxième trimestre, les loyers ont atteint 16,3 MDH (+12%).



Le ratio Loan to Value (LTV : dette brute de financement divisée par la valeur actualisée des actifs) du fond s'est établi, quant à lui, à 0% au 30 juin dernier, fait savoir la même source.



Par ailleurs, Immorente Invest indique anticiper un CA stable sur l'année sous l’effet conjugué de l’élargissement du périmètre des actifs avec l’acquisition d’une usine louée par Aptiv en mai 2021 et une vacance anticipée de certains actifs bureaux en 2022.



Le rendement 2022 prévu en conséquence est de 5,5 dirhams/action, payé trimestriellement à raison de 1 dirham/action payé le 28 avril dernier, 2,5 dirhams/action payés le 6 juillet 2022, 1 dirham/action prévu fin septembre 2022 et 1 dirham/action pour fin décembre 2022.