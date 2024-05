Ilias Azzaoui: Le GITEX AFRICA, une destination idéale pour les décideurs informatiques de la région souhaitant découvrir les solutions Epson

"Le GITEX AFRICA est une destination idéale pour les décideurs informatiques de la région qui souhaitent découvrir les solutions Epson offrant flexibilité, efficacité et impact en matière de numérisation, de projection et d'impression", a déclaré Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson Afrique Francophone & Dom Com.



"Notre gamme de scanners compacts est une option durable qui aide les entreprises à numériser leurs processus, en particulier dans les secteurs clés tels que la santé, l'hôtellerie, le secteur public, ainsi qu'à soutenir les entreprises de toutes tailles telles que les PME et les différents modèles de travail, du travail à distance au travail hybride", a-t-il souligné en marge du 2ème Salon Gitex Africa Morocco tenue du 29 au 31 mai.



Les solutions de numérisation d'Epson "facilitent de nombreuses tâches quotidiennes, notamment la numérisation de passeports, de reçus, de factures, de cartes, parmi tant d’autres.", a-t-il précisé.