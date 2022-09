Identification de l'individu présumé impliqué dans l'enlèvement d’une mineure à Kénitra

Les recherches et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra, appuyés par les expertises techniques et les opérations d’identification visuelle, ont permis de déterminer l'identité de l'individu présumé impliqué dans l'enlèvement d’une mineure de 5 ans, qui a été retrouvée saine et sauve vendredi matin. Les opérations d’exploitation des données identitaires du suspect, âgé de 37 ans, ont permis sa localisation sur une embarcation de pêche à bord de laquelle il exerçait son métier, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que l'embarcation avait quitté le port et se trouvait au large de la mer, ce qui a nécessité la coordination avec la Gendarmerie maritime pour l'interpellation du mis en cause. L’opération de pointage du prévenu dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé qu'il est un multirécidiviste interpellé pour vol, coups et blessures à l’aide d’une arme blanche, ivresse publique manifeste et immigration illégale. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les motifs derrière l'enlèvement de cette mineure, et d'identifier les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut la même source.