IA: Le Maroc est sur le point de rivaliser avec les géants à l'échelle internationale

Le Maroc, compte tenu de sa position stratégique et des compétences de ses jeunes, est sur le point de rivaliser avec les géants internationaux en matière d’intelligence artificielle (IA), a affirmé, Bilal Ararou, fondateur de Nuelink, une solution numérique pour la gestion du contenu des réseaux sociaux.



"Avec les compétences de ses jeunes, le Maroc dispose d’un énorme potentiel, dans le domaine de l'IA au point de rivaliser avec les géants internationaux", a affirmé M. Ararou, dans une interview accordée à la MAP en marge de la deuxième édition du Gitex Africa, tenue à Marrakech du 29 au 31 mai.



“Nous avons beaucoup de talent et des Marocains qui travaillent avec des entreprises internationales”, a-t-il fait observer, soulignant que ce moment est pivotal pour le Maroc qui est sur le point de passer à une nouvelle étape.



Ainsi, il a mis l'accent sur les efforts du gouvernement pour combler les difficultés de financement au profit des startups, évoquant dans ce sens la tenue de Gitex Africa, en tant que carrefour d'innovation et d'opportunités numériques.



"J'étais surpris par la quantité de startups marocaines qui ont participé au Gitex”, a-t-il dit , faisant remarquer que ces jeunes “sont motivés pour rendre le Maroc un pays de startups par excellence”.



“Nous avons la volonté d'aller de l'avant et dépasser toutes les limites”, a-t-il noté, émettant le vœu d'obtenir le statut de licorne, avec une valorisation de 1 milliard d’euros.

Nuelink propose des outils de planification et d'automatisation des médias sociaux permettant aux entreprises d'automatiser leurs posts sociaux manuellement ou automatiquement à travers l'IA.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Gitex Africa 2024 a constitué une occasion d'échange sur les derniers développements technologiques, notamment dans les domaines de l'IA, la santé et la cybersécurité.