Huit jeunes Marocains obtiennent des bourses japonaises pour poursuivre leurs études de Master

Huit étudiants marocains ont été sélectionnés au programme de bourse japonais intitulé "Africain Business Education (ABE) Initiative for the Youth" pour l'année universitaire 2020-2021. Les huit membres qui composent le 6ème groupe des participants marocains à ce programme, ont pu bénéficier d'une bourse d'études pour poursuivre une formation académique supérieure (Master) dans des universités japonaises, avec l'opportunité de parachever leur cursus par des stages au sein d’entreprises nippones. Financé par le gouvernement du Japon et mis en place par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ce programme a été initié suite aux recommandations de la 5ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD V) tenue à Yokohama en 2013. Il s'inscrit dans le cadre de la vision politique du Japon qui consiste à soutenir et à promouvoir la croissance de 54 pays d’Afrique par le développement des ressources humaines dans les domaines d’activités stratégiques, conformément à la politique nationale de chaque pays. Lors d'une réception organisée en l'honneur des huit étudiants sélectionnés, l'ambassadeur japonais au Maroc, Takashi Shinozuka, a indiqué que le programme a été mis à la disposition de jeunes africains depuis 2015 dans le cadre de la TICAD pour promouvoir le développement de l'Afrique. "Il vise à enrichir leurs acquis afin qu'ils puissent contribuer à l'essor économique et social de leur propre pays et de celui de l'Afrique", a-t-il souligné, rappelant que jusqu'aujourd'hui, 73 jeunes Marocains ont pu bénéficier de ce programme de bourse. Evoquant les relations maroco-nippones, il a affirmé que le Maroc est un partenaire privilégié du Japon en Afrique et la 2ème destination préférée des investisseurs du pays asiatique dans le continent. "Notre partenariat gagnant gagnant ne fait que se renforcer, et nous sommes heureux et fiers d'être aux côtés d'un grand pays ami qui œuvre pour mener à bien son développement, adapté à une nouvelle ère", a relevé le diplomate. "Nous sommes toujours impressionnés par la croissance équilibrée, équitable et durable que connaît le Royaume sous la Haute bienveillance de S.M le Roi Mohammed VI", a-t-il poursuivi, en saluant par la même la riposte marocaine proactive, courageuse et responsable et les efforts consentis en matière de lutte contre la Covid-19. Le représentant des étudiants sélectionnés, Yassir Kourkouss, s'est dit fier de faire partie des bénéficiaires de cette bourse et d'avoir l'occasion de découvrir le Japon, estimant que l’initiative ABE leur permettra de saisir une opportunité en or de renforcer leurs acquis aussi bien dans le domaine des nouvelles technologies, que dans la gouvernance, l’économie, le commerce, l’agriculture et le développement durable. Seuls trois étudiants, sur les huit sélectionnés, ont pu assister à cette réception en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19.