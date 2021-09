Hexcel annonce l’extension de son usine de Casablanca

Hexcel, fabricant de matériaux composites avancés, a annoncé mercredi 1er septembre l’agrandissement de son usine de Casablanca au sein de la zone franche MidParc. L’extension devrait être terminée début 2023. La surface de production du site doublera pour atteindre 24.000 m².



Dans son usine de Casablanca, Hexcel transforme les matériaux nids d'abeilles légers en pièces usinées «engineered core» pour renforcer des structures dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avion, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère. Hexcel a posé la première pierre de la construction en 2016 et a inauguré le site en 2018.



Hexcel emploie aujourd’hui 120 personnes et prévoit d’atteindre à terme plus de 400 salariés à Casablanca. Soucieux de l’impact environnemental, Hexcel équipera cette nouvelle extension de panneaux solaires afin d’en limiter l’empreinte carbone. Malgré le contexte de la crise sanitaire, Hexcel maintient sa dynamique d’investissement et se prépare à une reprise de l’aéronautique civile, notamment de la production des avions moyen-courriers. Hexcel continue ainsi à renforcer et diversifier sa chaîne d’approvisionnement au niveau mondial pour répondre à la demande.



Thierry Merlot, président de la Division aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique & Industrie a déclaré dans ce sens : «Hexcel conforte aujourd’hui son choix d’investir au Maroc, comme beaucoup d’acteurs de l’aéronautique à l’instar de nos voisins et clients de Midparc : Stelia Aerospace (Airbus), Safran et Spirit AeroSystems. L’implantation très réussie d’Hexcel, la qualification de la main-d’œuvre, le soutien de l’Etat et la proximité de nos clients ont été de véritables atouts pour lancer cette extension de notre site de Casablanca».



Pour sa part, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique a déclaré : «C’est une dynamique particulière que connaît, aujourd’hui, le secteur aéronautique au Maroc. L’impact mondial de la pandémie n’a pas altéré l’attractivité de la plateforme marocaine qui s’est forgée une renommée internationale sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En témoigne ce nouvel investissement du leader mondial des matériaux composites avancés qui renouvelle sa confiance en la destination Maroc et conforte le rôle du Royaume dans la décarbonation des transports aériens».



Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc a, de son côté, indiqué que «la décision d’Hexcel de lancer l’extension de son site actuel confirme le succès de son implantation à MidParc et renforce encore plus le partenariat de qualité développé entre les 2 sociétés».



Hexcel Corporation est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites hautes performances. Il développe, fabrique et commercialise des matériaux de structure légers à hautes performances (fibres de carbone, renforts, préimprégnés, et autres systèmes matriciels renforcés en fibres, entre autres).