Hausse du résultat net part du Groupe de Taqa Morocco

Au terme de l’exercice 2017, le premier producteur privé d’électricité au Maroc, Taqa Morocco, réalise un résultat net part du Groupe (RNPG) en progression de 3,6% à plus de 1,01 milliard de dirhams (MMDH), a annoncé, dernièrement la société cotée en Bourse.

Ce résultat est le fruit de l’évolution du résultat d’exploitation (REX) et l’amélioration du résultat financier, suite à la baisse des charges d’intérêt sur emprunts, souligne la filiale du Groupe émirati, Taqa, dans une communication financière.

Le taux de marge consolidée ressort, ainsi, en hausse à 16,3% au 31 décembre 2017, contre 16,1% à fin 2016, relève la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Pour sa part, rapporte la MAP, le chiffre d’affaires (CA) consolidé évolue légèrement de 0,4% à 8,08 MMDH, en raison de la bonne performance de l’ensemble des Unités et de la réalisation du plan de maintenance programmé.

De son côté, le REX consolidé se stabilise à 2,57 MMDH, suite aux efforts continus d’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance ainsi qu’à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, poursuit la même source.

Ces facteurs ont atténué l’effet de la dépréciation du dollar par rapport au dirham en 2017 comparée à une année plus tôt, a-t-elle indiqué, notant que le taux de marge opérationnelle consolidé s’élève à 31,8% à l’issue de l’exercice écoulé, contre 32% en 2016.

Toujours dans le rouge, le résultat financier s’améliore de 9,7%, passant de -709 MDH en 2016, à -640% à fin 2017.

La progression des résultats financiers repose, selon la société, sur des performances opérationnelles solides et maîtrisées, d’une part, des Unités 1 à 4 qui ont enregistré un taux de disponibilité de 93,2% (vs. 93,1% en 2016), et d’autre part, des Unités 5 et 6.

Ces dernières ont réalisé un taux de disponibilité de 91%, comparé à 91,3% en 2016, en raison de la révision mineure de l’Unité 6 programmée dans le plan de maintenance.

S’agissant des indicateurs sociaux, ils font état d’une augmentation de 3,6% du résultat net (RN) de Taqa Morocco à 972 MDH, une évolution qui s’explique par, outre la bonne tenue des Unités 1 à 4 et l’appréciation du taux de marge d’exploitation (17,5%), par l’augmentation du résultat financier en raison de la baisse des charges d’intérêt sur emprunts et de l’optimisation du placement des excédents de trésorerie.

Le CA, lui, ressort en repli de 2,4% à près de 4,40%, tandis que le REX et l’EBITDA en appréciation respective de 1% et 1,6% s’établissent à 771 MDH et 1,33 MMDH.

En décembre 2017, Taqa Morocco a signé un protocole d’accord avec la Direction Générale des Impôts (DGI). Les redressements définitifs relevés par l’Administration fiscale n’ont pas eu d’impact significatif, selon la société, sur son résultat, sa situation nette et sa liquidité.

S’agissant de rétribution des actionnaires, le directoire a proposé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 40 dirhams par action, en progression de 8% par rapport à 2016.

Ce dernier représente un rendement action de 4%, sur la base du cours 998 dirhams observé le 21 février 2018, et sera mis en paiement au plus tard au 25 juillet 2018.

Côté perspectives, Taqa Morocco escompte poursuivre son plan d’amélioration continue afin de réaliser les objectifs stratégiques contenus dans le business plan.