Hausse du patrimoine financier des ménages en 2017

Le patrimoine financier des ménages marocains a progressé de 6,8% à 762 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, contre 5,4% une année auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette hausse est attribuable essentiellement à la croissance soutenue des dépôts bancaires des ménages qui ont totalisé un montant de 634 MMDH en 2017, marquant une hausse de 6% contre 4,7% en 2016, explique BAM dans son rapport annuel sur la stabilité du système financier marocain au titre de l’exercice 2017.

L’analyse de l’évolution des dépôts bancaires des ménages selon leur nature, fait apparaître une forte croissance des dépôts à vue de l’ordre de 8,2% pour s’établir à 375 MMDH poursuivant leur dynamisme observé depuis 2014, selon le rapport, qui fait état également d’une évolution positive des dépôts en comptes d’épargne de 5,6% à 151 MMDH.

Pour leur part, rapporte la MAP, les dépôts à terme ont reculé de 1,1% à 102 MMDH en 2017 reflétant le faible intérêt des ménages pour ce type de placement dans un contexte de baisse des taux d’intérêt les rémunérant, ajoute le rapport.

Par ailleurs, les placements des ménages en valeurs mobilières ont augmenté de 6,7% en 2017 avec un encours de 51 MMDH, dominé par les titres de propriété qui représentent 92% de l’encours, suivis des titres de créance privés et les titres d’Etat avec des parts respectives de 8% et 1%, souligne le rapport.

Elaboré conjointement par les autorités de régulation du système financier, ce rapport s’articule autour de quatre chapitres retraçant notamment les principaux développements macroéconomiques aux plans international et national ainsi que les risques associés et leurs incidences sur le système financier, la situation financière des agents non financiers, et leur aptitude à respecter leurs obligations financières vis-à-vis du système financier.