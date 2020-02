Hausse du RNPG du groupe Attijariwafa Bank

Le résultat net part du groupe (RNPG) Attijariwafa Bank (AWB) s'est élevé, au titre de l'année 2019, à 5,8 milliards de dirhams (MMDH), en amélioration de 1,9% par rapport à 2018, a récemment annoncé le groupe.

Le RNPG, hors "éléments exceptionnels", a progressé de 8,7% durant cet exercice, a précisé le groupe dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019, publié à l'issue de son Conseil d'administration, citant notamment l'entrée en vigueur du nouvel impôt sur la cohésion sociale, l'application de nouvelles normes comptables et la première consolidation de la banque participative "Assafa".

Le résultat d'exploitation s'est accru, quant à lui, de 7,3% à 10,7 MMDH, alors que la rentabilité financière s'est maintenue aux meilleures normes avec un RoE (rentabilité des capitaux propres) de 14,8% et un RoA (rentabilité des actifs) de 1,3%. Les fonds propres consolidés se sont renforcés de 6,8% à 53,9 MMDH, rapporte la MAP.

Au terme de l'année 2019, le produit net bancaire (PNB) s'est élevé à 23,5 MMDH, en accroissement de 4,9%, bénéficiant de la progression de la marge d’intérêt (+6,7%) et de la marge sur commissions (+2,3%), souligne le communiqué, notant qu'au T4-2019, le PNB consolidé s'est établi à 5,9 MMDH, en hausse de 4,7% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les différents pôles du groupe ont enregistré des progressions soutenues de leurs contributions au résultat net part du groupe. La Banque au Maroc, en Europe et Tanger Offshore (BMET) a enregistré une croissance de +1,2% (+10,3% hors éléments exceptionnels) grâce à une progression importante des encours moyens de crédits et une bonne maîtrise du coût du risque, alors que la Banque de détail à l’International (BDI) a connu une hausse de 1,5% (+3,8% hors éléments exceptionnels) et ce, malgré les difficultés macro-économiques rencontrées dans certains pays de présence.

Les Sociétés de financement spécialisées (SFS) ont affiché une hausse de +6,8% (+13,4% hors éléments exceptionnels), et l’assurance +4% (+11,2% hors éléments exceptionnels) en lien avec une normalisation progressive de la sinistralité automobile.

A noter que le Conseil d'administration du groupe Attijariwafa Bank (AWB) a décidé, sur proposition du comité de gouvernance, nominations et rémunérations groupe, de refondre la macro-organisation de la banque.

Cette nouvelle organisation, qui prendra effet à partir du 02 mars prochain, vise "à répondre à deux défis majeurs, à savoir la consolidation de ses fondamentaux organisationnels à travers l’évolution de ses gouvernances Corporate et opérationnelle et la réussite d’une triple transformation internationale, RH et digitale, déjà bien avancée dans le cadre du plan stratégique "Energies 2020", précise le groupe.

Ainsi, la nouvelle macro-organisation est structurée autour de trois pôles métiers, un pôle "Gestion globale des risques groupe" et un pôle "Fonctions supports", fait savoir le communiqué, ajoutant que les fonctions "Finances groupe" et "Stratégie et développement" sont désormais rattachées au président directeur général.