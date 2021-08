Hausse des transactions immobilières au deuxième trimestre

L’ indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré une baisse au deuxième trimestre 2021, en glissement annuel et trimestriel, selon les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). «Les prix des actifs immobiliers se sont dépréciés de 2% au deuxième trimestre 2021, en glissement annuel, avec des baisses de 2,3% pour les actifs résidentiels, de 1% pour les terrains et de 4,9% pour les biens à usage professionnel», ont-ils indiqué dans une note retraçant la tendance globale du marché immobilier au cours du deuxième trimestre 2021. A noter que le nombre de transactions a, en revanche, progressé pour toutes les catégories de biens immobiliers, ont relevé la Banque centrale et l’ANCFCC. A titre de comparaison, au premier trimestre 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers s’était apprécié de 1,8%, avec des hausses de 1,2% pour les actifs résidentiels et de 2,9% pour les terrains et les biens à usage professionnel. L’analyse des données recueillies faisait état d’une progression du nombre de transactions de 52% par rapport au premier trimestre de l’année précédente, avec des augmentations de 42,4% pour le résidentiel, de 76,1% pour les terrains et de 73,5% pour les biens à usage professionnel. Dans le détail, et par catégorie d’actifs, il ressort que les prix du résidentiel se sont repliés de 2,3% au deuxième trimestre 2021, en raison des baisses des prix de 3,7% pour les appartements. Dans leur note, BAM et l’ANCFCC ont, en revanche, noté, d’une part, une augmentation de l’indice des prix de 4,2% pour les maisons et de 0,1% pour les villas et, d’autre part, une progression des ventes pour toutes les catégories de biens résidentiels. Au deuxième trimestre, l’analyse de l’évolution du foncier montre, de son côté, que les prix de ce dernier se sont inscrits en baisse de 1%. Selon la même source, les chiffres recueillis au titre du deuxième trimestre montrent que «les prix des biens à usage professionnel ont enregistré un repli de 4,9%, reflétant une baisse de 3,1% pour les locaux commerciaux et de 13,3% pour les bureaux», ont souligné les deux institutions publiques. Et d’ajouter que les transactions ont, quant à elles, augmenté tant pour les locaux commerciaux que pour les bureaux. A noter qu’en glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers a connu une régression de 5,4%, consécutive aux baisses des prix du résidentiel de 5,6%, des terrains de 5% et des biens à usage professionnel de 7,3%. Quant au nombre de transactions, «il a connu une progression de 18,8%, recouvrant une hausse de 22% pour les biens résidentiels et de 29,2% pour les terrains et une baisse de 20,7% pour les biens à usage professionnel», selon la note de BAM et de l’ANCFCC. En détail, les prix du résidentiel ont connu une diminution de 5,6%, reflétant des baisses de 6,4% pour les appartements, de 2,5% pour les maisons et de 5,1% pour les villas. Alors que le volume des transactions a progressé de 22%, résultat des hausses des ventes des appartements de 22,7%, des maisons de 13,3% et des villas de 15%. Côté foncier, la note indique que l’indice des prix des terrains a reculé de 5% alors que les transactions se sont accrues de 29,2%. Suite aux baisses de 7,1% des prix des locaux commerciaux et de 8,4% de ceux des bureaux, l’indice des prix des biens à usage professionnel a, quant à lui, connu une diminution de 7,3% d’un trimestre à l’autre. En parallèle, «le volume des transactions a reculé de 20,7%, à la suite des baisses de 20,5% des ventes des locaux commerciaux et de 22,2% de celles des bureaux», ont souligné BAM et l’ANCFCC.