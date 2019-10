Hausse des nuitées déclarées à Essaouira durant les neuf premiers mois de 2019

Le nombre de nuitées déclarées dans les établissements d'hébergement touristique au niveau d'Essaouira a enregistré une hausse de 8% durant les neuf premiers mois de l'année en cours, a-t-on appris, mercredi, auprès de la délégation provinciale du tourisme.

Cette performance s'est accompagnée d'une croissance de 9% en termes d'arrivées dans la cité des Alizés durant la période janvier-septembre 2019, ajoute-t-on de même source.

Pour ce qui est du seul mois de septembre dernier, le nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels classés de la ville a connu une progression de 8% et ce, comparativement à la même période de l'année écoulée.

Cette hausse des nuitées en septembre dernier a été engendrée par un nombre d'arrivées en hausse de 14% durant la même période et ce, en rapport avec le mois de septembre 2018, rapporte la MAP.

Ces résultats fort encourageants sont le fruit des efforts inlassables déployés par l'ensemble des acteurs et partenaires concernés en vue de renforcer l'attractivité de la ville d'Essaouira et de booster sa dynamique touristique.

Ils tiennent également à la richesse et à la diversité des potentialités touristiques et naturelles dont regorgent Essaouira et les régions avoisinantes, notamment un patrimoine culturel et civilisationnel important, la promotion de la culture en tant que moteur de la dynamique du développement local, la nette amélioration de la qualité d'accueil et de séjour dans la cité des Alizés, outre un intérêt particulier pour le renforcement de la connectivité aérienne de la ville, avec l'inauguration de nouvelles lignes aériennes (Marseille, Bruxelles et Londres), explique-t-on.

A rappeler que pour la période janvier-août 2019, la plupart des catégories des établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses de leurs nuitées, soit 10% pour les hôtels 5 étoiles, 14% pour les maisons d'hôtes, 37% pour les 3 étoiles et 5% pour les 2 étoiles.

La catégorie d'hôtels 5 étoiles et 3 étoiles ainsi que les maisons d'hôtes ont cumulé, à eux seuls, 39% du total en termes de nuitées enregistrées à Essaouira durant cette période.

L'accroissement des nuitées enregistrées au cours des huit premiers mois de l'année en cours est attribuable aux bonnes performances enregistrées par les non-résidents, notamment la France (+19%), la Belgique (+5%), l'Allemagne (+24%), la Hollande (+2%), le Canada (+19%), les USA (+2%), et l'Espagne (+10%), conclut la même source.