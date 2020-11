Hausse des débarquements des produits de la pêche au port de Safi

Les débarquements des produits de la pêche artisanale et côtière au niveau du port de Safi ont enregistré une hausse de 51% durant les neuf premiers mois de l'année en cours, pour s'établir à 47.903 tonnes, contre 31.807 tonnes à la même période de 2019. La valeur marchande de ces produits a également augmenté de 9% pour atteindre 221,007 MDH à fin septembre 2020, contre 202,529 MDH à la même période une année auparavant, précise l'Office national des pêches (ONP) dans un rapport



La même source fait état aussi d'une hausse de 55% des débarquements des poissons pélagiques entre janvier et septembre 2020 au port de Safi pour se chiffrer à 44.910 tonnes (124,396 MDH), contre 29.034 tonnes (93,070 MDH) durant la même période de 2019. Le rapport fait ressortir, en outre, une progression de 17% à 1.136 tonnes (38,476 MDH) des captures du poisson blanc durant les neuf premiers mois de l’année en cours au niveau de l'infrastructure portuaire de la cité des océans. Pour ce qui est des céphalopodes, les débarquements ont progressé de 10% à 1.061 tonnes, alors que ceux des crustacés et des algues se sont chiffrés respectivement à 53 tonnes (-41%) et à 743 tonnes (0%).



Au niveau national, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont diminué de 4% à 905.171 tonnes au titre des neuf premiers mois de l'année 2020. Selon l'ONP, la valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués durant cette période a reculé de 9% à près de 5,26 milliards de DH.