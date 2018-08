Hausse des arrivées touristiques à Tanger au 1er semestre

Les établissements touristiques classés à Tanger ont enregistré, au 1er semestre dernier, 299.364 arrivées contre 270.385 durant la même période une année auparavant, affichant une hausse de 11%, selon la délégation provinciale du Tourisme à Tanger.

Le nombre de visiteurs internationaux qui se sont rendus à Tanger s’est établi à 314.544 touristes durant les six premiers mois de 2018 (+15% en glissement annuel), alors que les touristes nationaux ont totalisé 257.404, en hausse de 8% par rapport à fin juin 2017, avec une durée moyenne de séjour de deux jours, précise un rapport de la délégation, rapporte la MAP.

Les différentes unités hôtelières classées de la ville du Détroit ont enregistré, durant cette période, 571.948 nuitées contre 511.816 à fin juin 2017, soit une hausse de 12%, avec un taux d’occupation moyen de 43% contre 39% en glissement annuel.

Les Espagnols viennent en tête des touristes étrangers qui ont visité la ville de Tanger durant cette période (57.425), suivis des Français (51.313), des Arabes (22.200), des Chinois (21.086), des Américains (16.410), des Allemands (11.172), des Britanniques (11.117), des Italiens (7.690) et des Hollandais (7.525).

En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les établissements touristiques classés 4 étoiles s’accaparent la part du lion en accueillant un total de 202.817 touristes au 1er semestre 2018, suivis de ceux classés 3 étoiles (144.117), 5 étoiles (97.569), 2 étoiles (60.362), des résidences hôtelières (33.873), des hôtels classés une étoile (24.533) et des maisons d’hôtes (6.846).

Pour le seul mois de juin écoulé, 44.327 touristes ont visité la ville du Détroit contre 29.144 en juin 2017, marquant une hausse de 52%, note le rapport, relevant que le nombre de nuitées touristiques s’est établi à 86.664, en progression de 47% en glissement annuel, avec un taux d’occupation de 40% contre 27% en juin 2017.

Les mois d’avril et mars ont enregistré le nombre d’arrivées touristiques le plus élevé au niveau de Tanger, soit respectivement 67.990 et 53.908 touristes, avec des taux d’occupation respectifs de 58% et de 45%.