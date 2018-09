Hausse de plus de 9% du CA de la SNEP

Le chiffre d’affaires (CA) de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) s’est élevé à 477,7 millions de dirhams (MDH), en hausse de 9,2% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette progression est attribuable essentiellement à l’augmentation des ventes des produits d’électrolyse de 19% reflétant les conditions favorables du marché de la soude à l’international, explique la SNEP dans un communiqué financier sur ses résultats au S1-2018.

Ainsi, rapporte la MAP, le résultat d’exploitation a affiché un accroissement de 7,5% à 52,5 MDH, tandis que le résultat net retraité des éléments non récurrents a atteint 30,7 MDH, en hausse de 4,1% par rapport au S1-2017, fait savoir la même source.

En revanche, les écritures du premier semestre 2018 font apparaître une baisse du résultat net due principalement à l’impact positif sur le S1-2017 de la reprise sur provision des actions auto-détenues pour un montant de 28,5 MDH et à la charge d’impôts qui a consisté en l’imputation des cotisations minimales 2014 et 2015 (7,2 MDH) sur l’IS du premier semestre 2017, relève la SNEP.

Par ailleurs, l’optimisation des charges et l’augmentation du CA ont permis de compenser l’impact de renchérissement des prix des matières premières (éthylène + 8,2%) et des combustibles (fuel +15,2%), indique le communiqué.

S’agissant des investissements, le budget global du développement de la capacité de production de la SNEP s’est élevé à 430 MDH. La première phase d’investissement de l’ordre de 130 MDH, qui vise l’extension des capacités de production à 90.000 T de PVC et 65.000 T de soude, a été exécutée dans sa totalité.

En effet, 50% des équipements de cette première phase sont en cours d’installation (unité de compression de chlore par anneau liquide et éléments pour l’unité d’électrolyse à membrane). Le reliquat étant déjà commandé et en cours d’expédition.

Concernant la deuxième phase de 300 MDH, le financement est en cours de négociation, fait savoir la SNEP, ajoutant que la cession des actions auto-détenues a permis d’accompagner le financement du programme d’investissement.