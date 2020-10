Hausse de l’ encours global des avoirs conservés par Maroclear en 2019

L’encours global des avoirs conservés par le Dépositaire central des valeurs mobilières, Maroclear, s’est élevé à plus de 1.881,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2019, en hausse de 6,5% par rapport à 2018, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette augmentation a été soutenue principalement par la hausse des encours des actions, des obligations et titres de créance négociables (TCN) et des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui ont respectivement progressé de 7,28%, 14,58% et 6,98%, par rapport à fin 2018, précise l’AMMC dans son rapport annuel au titre de l’année 2019. Parallèlement, le nombre des valeurs conservées par Maroclear a connu une hausse de 7,56 %, passant de 1.296 valeurs à fin 2018 à 1.394 valeurs à fin 2019, fait savoir le rapport, relevant que cette variation est imputable principalement à l’augmentation du nombre des obligations, TCN et OPCVM. La même tendance a été observée au niveau de la moyenne des flux dénoués qui a enregistré une variation positive de 6,70% entre 2018 et 2019, en raison de la hausse de 6,39% sur la filière de gré à gré, ajoute la même source.