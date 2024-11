Hausse de 7,9% de la valeur globale des stocks d’actions détenus par les étrangers en 2023

La valeur globale des stocks d’actions détenus par les étrangers s’est élevée à 168 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 7,9% par rapport au niveau observé en 2022, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des actions cotées composant les portefeuilles des investisseurs étrangers, précise l’AMMC dans son rapport sur l'investissement étranger et instruments financiers au titre de l'année 2023, rappelant que l’indice de référence de la Bourse de Casablanca a augmenté de +12,8% en 2023, rapporte la MAP.



En revanche, la part des investissements étrangers dans la capitalisation boursière globale a enregistré une légère baisse en s’établissant à 26,9% en 2023 contre 27,8% en 2022, relève l’AMMC.



L’investissement étranger en actions cotées demeure essentiellement constitué de participations stratégiques qui ont représenté plus de 92% des montants investis et 27% de la capitalisation boursière à fin 2023, souligne la même source.



Par ailleurs, les participations minoritaires ont constitué 2,1% de la capitalisation boursière globale et 8% de la capitalisation flottante.

Par type d’investisseur, la part relative aux personnes morales étrangères non résidentes a représenté 99% du montant global de l’investissement étranger en actions cotées, soit 166 MMDH.



Par origine, les investisseurs du Moyen-Orient et de l’Europe ont dominé l’investissement étranger avec une part cumulée de plus de 95% à fin 2023, légèrement supérieure à celle de 2022 (93,5%). Leurs investissements représentent 25,6% de la capitalisation boursière totale à fin 2023 (26% en 2022). En valeur, ces deux régions cumulent un montant de 160 MMDH à fin 2023.