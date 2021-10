Hausse de 29% en valeur des produits de la pêche à Safi

Les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au niveau du port de Safi ont enregistré durant les neuf premiers mois de l’année en cours, une hausse de 29% en valeur, et ce par rapport à la même période de l’année écoulée.



Selon des données de l’Office national des pêches (ONP), les produits de mer commercialisés au niveau du port de Safi et du point de débarquement aménagé (PDA) de Souiria Kdima ont affiché à fin septembre 2021 une hausse respective de 29% et de 60% en valeur, soit 286,05 MDH et 49 MDH, comparativement aux neuf premiers mois de l'année dernière (221 MDH et 30 MDH).



Ces hausses en valeur des produits de la pêche respectivement au niveau du port de Safi et du PDA de Souiria Kdima ont été accompagnées de baisses respectives en poids, soit 11% (42.627 tonnes) et 37% (756 tonnes), rapporte la MAP. Et ce comparativement à la même période de l’année dernière, quand les produits de la pêche au niveau du pôle de Safi ont atteint un volume de 47.903 tonnes, et 1.207 tonnes à Souiria Kdima.



Les captures des poissons pélagiques arrivent en tête au niveau du port de Safi, avec une hausse de 2% en valeur, soit 127,2 MDH et une baisse de 12 % en poids avec 39.628 tonnes, tandis qu'au niveau du PDA de Souiria Kdima, ces prises ont enregistré des baisses de 62% en valeur (91.000 DH) et 65% en poids (13 tonnes).



Les quantités du poisson blanc commercialisées ont affiché, quant à elles, une hausse de 17% en valeur (45,1 MDH) et une baisse de 7% en poids (1.059 tonnes) au niveau de port de Safi, alors qu’au niveau du PDA Souiria Kdima, les captures de ces espèces de poisson ont affiché des baisses de 46% en valeur (3,9 MDH) et de 61% en poids (124 tonnes).



Pour ce qui est des captures de céphalopodes, elles ont enregistré une augmentation de 109% en valeur (107 MDH) et de 29% en poids (1.369 tonnes) au niveau du port de Safi.

Au niveau du PDA de Souiria Kdima, les prises des céphalopodes ont connu des hausses de 111% en valeur (44,5 MDH) et de 26% en poids (549 tonnes).



Les prises de crustacés ont, de leurs côtés, enregistré au niveau du port de Safi une hausse de 19% au niveau de la valeur (4,6 MDH) et une hausse de 57% en poids (82 tonnes), a relevé la même source, ajoutant qu’au niveau du PDA de Souiria Kdima, ces prises ont affiché une tendance baissière de 62% en valeur (128.000 DH) et 67% en poids (339 tonnes).



S'agissant de la commercialisation des algues marines, le port de Safi a enregistré des baisses de 34% en valeur (1,9 MDH) et 34% en poids (488 tonnes).



Au niveau du PDA de Souiria Kdima, les quantités commercialisées d’algues marines ont enregistré des baisses de 83% en valeur (275.000 DH) et 83% en poids (69 tonnes).

Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un pilier de l’économie locale, en ce sens qu'il pourvoie plus de 50.000 emplois directs et indirects.



La flotte de pêche au niveau du port de Safi se compose de 1.319 unités, dont 64 sardiniers, 83 chalutiers, 217 palangriers et 955 barques "Flouka".