Hausse de 19% des arrivées touristiques au mois de juillet

Un total de 127.240 touristes ont visité Agadir durant le mois de juillet dernier, en progression de 19,44% par rapport à la même période un an plus tôt, selon le Conseil régional du tourisme Souss-Massa (CRT).

Il y a une année, la cité balnéaire accueillait en effet 106.528 visiteurs, relève la même source dans une note de conjoncture parvenue à la MAP.

Les touristes nationaux continuent d'arriver en tête de la clientèle de la destination avec 56.671 visiteurs, en hausse de 16,57%. La tendance haussière du mois écoulé s'explique aussi par la bonne performance de divers marchés émetteurs étrangers.

Les Français qui arrivent en seconde position, ont atteint 14.536 contre 12.231 en juillet 2017, avec une augmentation de 18,85%.

Avec une variation de 43,17%, les Allemands suivent avec 11.683 arrivées contre 8.160 il y a un an devant les Anglais passés de 7.988 à 9.107, soit une progression de 14,01%, et les Polonais qui ont totalisé 6.347 arrivées contre 3.783, soit+67,78%

Pour ce qui est des marchés en baisse, la destination Agadir n'a attiré que 1.656 touristes russes contre 2.406 pour la même période de 2017, en baisse de -31,17%. Le nombre de touristes en provenance d'Algérie et d'Espagne a également chuté respectivement de -14,43% et -3,55%.

Selon les chiffres du CRT, la capacité hôtelière à Agadir avoisine environ 30.695 lits constituée à plus de 57% de chambres d'hôtels 4 étoiles, suivis des villages de vacances (24,56%), de résidences touristiques (21,61%) et de chambres dans des hôtels 5 étoiles (14,17%).

A titre de rappel, la ville d'Agadir a franchi le cap de 2,2 millions de nuitées durant les six premiers mois de l’année en cours, avait indiqué récemment le CRT Souss-Massa, soulignant que les nuitées ont ainsi progressé de 12,22% passant à 2.246.045 contre 2.001.378 pour la même période de l’année dernière.

Selon le CRT, l’analyse du cumul des arrivées enregistrées durant les six premiers mois de l’année en cours attestent que les touristes français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées, soit 522.573 contre 412.592 il y a une année, soit une progression de 26,66%.

Les Allemands arrivent en deuxième rang avec 428.029 nuitées en recul cependant par rapport à la première partie de 2017 lorsque ce nombre était de 453.241 tout comme les nationaux qui ont totalisé 310.387 nuitées contre 318.536, soit une baisse de 2,56%.