Hausse de 16% de la production d’ olives à Sefrou

La production d’olives attendue, au cours de la campagne 2020-2021, dans la province de Sefrou s’élèverait à 63.360 tonnes, soit une augmentation de 16% par rapport à la saison dernière. Le rendement moyen des olives devrait atteindre 2,1 tonnes par hectare, avec des niveaux de rendement variant entre 1,65 t/ha dans les zones bour à 4,3 t/ha pour l’olivier irrigué, indique la direction provinciale de l’agriculture (DPA). Le chiffre de transactions économiques générées par la filière oléicole au niveau provincial devrait atteindre 300 millions DH, précise la même source, ajoutant que la production est orientée à 85% pour la trituration et l’extraction de l’huile d’olive, 10% pour l’autoconsommation et 5% pour la conservation par les méthodes traditionnelles, rapporte la MAP.



Les taux d’extraction d’huile d’olive dans la province de Sefrou commencent de 11% (11 litres d’huile extraite de 100 kg d’olives) pendant le mois d’octobre, et augmentent progressivement pour atteindre les 26% pendant le mois de janvier, estime la DPA. La province de Sefrou compte 38 unités modernes d’extraction d’huile d’olive fonctionnant en deux phases, d’une capacité de 64.000 tonnes et 127 unités traditionnelles. Elle est réputée pour la qualité de l’huile d’olive au niveau national. L’huile d’olive de la commune rurale Azaaba produite par le ‘’groupement d’intérêt économique Huiles de Sefrou’’ - GIE Huiles de Sefroua été labellisée en 2016 pour devenir le premier ‘’produit agricole de terroir’’ reconnu et primé deux années consécutives (2016- 2017) par le concours national pour la qualité de l’huile d’olive. Le ‘’GIE Huiles de Sefrou’’ a représenté la province de Sefrou dans des manifestations nationales, telles que le Salon international de l’agriculture à Paris (SIAP) et la Semaine verte à Berlin. Pour assurer la qualité de la production selon les normes d’hygiène sanitaires, le “GIE Huiles de Sefrou” a obtenu l’agrément auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des aliments. La superficie de l’oliveraie au niveau de la province de Sefrou est estimée à 31.140 Ha, soit 30 % de la superficie agricole utile.