Hausse de 0,9% de l'IPC à Tanger en juin dernier

L' Indice des prix à la consommation (IPC) à Tétouan a enregistré, au cours du mois de juin dernier, une hausse de 0,9%, par rapport au même mois de l'année précédente, et une baisse de 1% en glissement mensuel. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,3% en juin dernier, par rapport au juin 2020, indique un communiqué de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP), notant que cette variation est le résultat de la hausse des prix des matières qui composent les sections "poisson et fruits de mer" (+8,9%), "les huiles et graisses" (+8,3%), "tabac" (+4,5%), "eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes" (9,2%) et "sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" (+3,2%), rapporte la MAP. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une d'une baisse de 2,1% pour les "vêtements et chaussures" à une hausse de 9,1% pour le "transport". En glissement mensuel, les prix des produits alimentaires ont baissé de 2,4% en juin dernier, en raison de la baisse de 8,6% des prix des "fruits", de 6,8% du "poisson et fruits de mer", de 5,9% des "Légumes", de 0,9% du "pain et céréales", de 0,7% du "lait, fromage et œufs", et de 0,3% des prix de l'"eau minérale, boissons rafraîchissantes et fruits et légumes jus", des "produits alimentaires non classés ailleurs" et des "viandes", précise la même source. Pour sa part, l'indice des produits non alimentaires a oscillé entre une baisse de 1% pour les "vêtements et chaussures" et une hausse de 0,7% pour le "transport". L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.