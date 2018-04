Hands Corporation pose la première pierre de son usine de production de jantes en aluminium à Tanger

L'équipementier sud-coréen Hands Corporation a lancé récemment à Tanger Automotive City, les travaux de construction de sa nouvelle usine spécialisée dans la production de jantes en aluminium, d'un investissement de 4,33 milliards de dirhams (MMDH).

S'exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a indiqué que cette nouvelle unité de production de Hands Corporation, un des cinq leaders mondiaux de fabrication des jantes en aluminium, sera implantée sur une superficie de 23 ha et permettra la création de 1.300 emplois directs.

M. Elalamy a précisé que ce projet important va opérer une intégration poussée de la chaîne de valeur du secteur automobile, soulignant qu'il est la résultante de la mise en place d'un ensemble d'écosystèmes dans le cadre du Plan d'accélération industrielle, conformément aux hautes instructions Royales, rapporte la MAP.

Revenant sur les chiffres enregistrés par le secteur automobile, le ministre a fait savoir que le Maroc a développé "un secteur solide et résilient avec un positionnement fort à l'international" à la faveur des deux constructeurs automobiles Renault et PSA, faisant état d'une capacité de fabrication de 650.000 véhicules par an, dont la majorité est destinée à l'export, en plus de la production de 200.000 moteurs par l'usine de PSA.

De plus, l'industrie automobile exporte aujourd'hui plus de 70 MMDH avec un taux d'intégration de 50% qui va aller bien au-delà lors des prochaines années, a-t-il fait savoir, annonçant que le Maroc aspire à atteindre un chiffre d'affaires à l'export de l'ordre de 100 MMDH à l'horizon 2019.

"Nous sommes à l'avance sur l'ensemble des critères", a assuré M. Elalamy, soulignant, dans ce sens, la nécessité de redessiner une nouvelle feuille de route avec un objectif bien plus ambitieux.

De son côté, le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, a fait remarquer qu'il s'agit du 3ème plus grand projet après ceux de Renault et de PSA en termes d'investissement et de la première usine d'une taille aussi importante qui s'installera au niveau de la zone, notant que l'industrie est une réalité au Maroc qui s'est confirmée par la qualité des investissements entrepris.

Grâce à la plateforme portuaire Tanger Med et à la zone industrielle Tanger Automotive City, cette nouvelle usine aura une capacité de production de 8 millions d'unités par an, destinées principalement à l'export dans le monde entier, a ajouté M. Brini, affirmant qu'avec ce projet "nous passerons au troisième rang mondial au niveau de la fabrication de jantes en aluminium".

D'après le président du groupe Hands Corporation, Seung Hyun Chang, "cette huitième usine qui sera implantée à Tanger fera de son mieux pour créer constamment des valeurs comme le mot -infinité-", notant que l'expansion au Maroc du groupe, fort de 40 ans d'expérience industrielle et commerciale, s'inscrit dans le cadre de son objectif de devenir ''le numéro 1 mondial''. "Le Maroc est le meilleur endroit en Afrique du Nord pour développer les activités internationales de Hands Corporation", a confié le président du groupe, arguant que le Royaume se veut "un carrefour entre l'Afrique et l'Europe et dispose des meilleures infrastructures de la région, mais aussi d'un marché automobile significatif en expansion.

De plus, la position stratégique du Maroc et son potentiel économique font que Hands Corporation peut se positionner aussi bien sur le marché local que sur les marchés européens et nord-américains, a-t-il ajouté.

Le groupe Hands Corporation dispose de plusieurs usines de production d'une capacité de 13,5 millions d'unités par an et d'un centre de recherche et développement établis en Corée et en Chine. Il fournit les principaux constructeurs automobiles dont Hyundai Motors, Renault, Ford et Volkswagen. En 2016, le groupe a réalisé, avec ses 2.360 employés, un chiffre d'affaires estimé à 542 millions d'euros.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhaleq Merzouki, et de l'ambassadeur de la Corée du Sud à Rabat, Dongsil Park, un contrat EPC (ingénierie-approvisionnement-construction) a été signé par le président de Hands Corporation, Seung Hyun Chang, et le président de la Société générale des travaux du Maroc (SGTM), Ahmed Kabbaj, pour déléguer à ladite société la construction clé en main de l'usine sur une durée de deux ans, répartie en deux tranches.