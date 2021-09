HPS améliore ses revenus consolidés au premier semestre

Le Groupe HPS a enregistré des revenus consolidés de 390 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2021, en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2020.

Au titre du deuxième trimestre de l'année en cours, les revenus consolidés du groupe se sont établis à 218 MDH, en progression de 4,6% par rapport au T2-2020, indique HPS dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



"La croissance des revenus du Groupe au titre de cette période traduit le renforcement de l'activité Processing, dont les revenus enregistrent un rebond de 26,5%, grâce notamment à la performance positive de l’activité du Switching suite à l’amélioration du contexte économique national", explique la même source.



L’activité "Processing" s’est également consolidée avec l’acquisition de l’entité "ICPS" et son intégration globale au niveau des comptes du Groupe sur le 2ème trimestre 2021, ajoute le communiqué. Le Groupe HPS indique, par ailleurs, avoir maintenu le déploiement des projets de l’activité Solutions, tout en s’adaptant aux contraintes liées aux restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’avancement des travaux en cours, avec des revenus en retrait de 4,7%, rapporte la MAP.



Et de souligner que l’amélioration du contexte sanitaire en France a permis à l’activité Services de redresser sensiblement sa performance sur le 2ème trimestre et de limiter la baisse de ses revenus à -7,7% à fin juin 2021.



En ce qui concerne les efforts de recherche et de développement, ils se sont poursuivis durant le trimestre, totalisant un investissement de 33 MDH, en hausse de 20,5% par rapport au même trimestre de l’année 2020.



S'agissant de l'endettement du Groupe au terme du second trimestre, il s'est établi à 201 MDH, contre 112 MDH à fin 2020, une évolution que traduit le financement des acquisitions réalisées dernièrement. La trésorerie du Groupe a augmenté de 24% par rapport à fin 2020, à 277 MDH.