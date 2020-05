HPS affiche une hausse de 16,9% des produits d’exploitation au premier trimestre

Le groupe Hightech Payment Systems (HPS) a réalisé 152,9 millions de dirhams (MDH) de produits d’exploitation à fin mars 2020, en hausse de 16,9% par rapport au même trimestre de l’année précédente, a annoncé l’entreprise.

Cette performance s’est accompagnée du renforcement des revenus récurrents qui se situent à 96,3 MDH (représentant 63% des revenus consolidés), en amélioration de 18,4%, indique HPS dans un communiqué financier.

La croissance des revenus durant ce trimestre reflète le développement soutenu de l’activité “solutions” dont les revenus augmentent de 15,2%, ainsi que la forte croissance de l’activité “processing” avec des revenus qui progressent de 55,9%, souligne-t-on, notant que les revenus de l’activité “services” restent stables par rapport au premier trimestre de 2019, rapporte la MAP.

Au terme du premier trimestre 2020, le Groupe a déployé davantage d’efforts en recherche et développement, engageant un budget de 16,3 MDH contre 12,3 MDH au premier trimestre de l’année passée, soit une hausse de 32,5%.

Ainsi, au terme de ce trimestre, le périmètre de consolidation a enregistré un seul changement au niveau du pourcentage de contrôle et d’intérêt relatif à la participation du Groupe HPS dans la société GPS, qui passe à 30% contre 25% au 31 décembre 2019, relève la même source, ajoutant que ce changement n’a pas eu d’impact sur la méthode de consolidation de l’entité GPS (intégrée par mise en équivalence).

Par ailleurs, le Groupe n’a pas réalisé d’investissements majeurs en dehors de l’accompagnement régulier de son activité en achats de matériel informatique et aménagements de locaux, ainsi que l’augmentation de sa participation dans l’entité GPS.

Quant à l’endettement, les résultats d’HPS indiquent qu’en parallèle au développement de ses activités, le Groupe poursuit la maîtrise de sa structure financière avec un endettement de 62,3 MDH, en baisse de 2,6%. Le groupe HPS fait également savoir qu’il a mis en marche son Plan de continuité d’activité (PCA) afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ses partenaires, tout en respectant les mesures prises par ses différents pays de présence.

Ce plan a été enclenché dans l’ensemble des bureaux du groupe dans le monde et a permis de maintenir l’accompagnement des clients et d’assurer la continuité de leurs opérations.

Et d’enrichir que grâce à ce plan, HPS a mis en production plusieurs projets durant ce trimestre, notamment la mise en service de la plateforme de paiement par QR Code auprès de Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GhIPSS) et la mise en production de la plateforme d’acquisition des filiales africaines (hors Afrique du Sud) du groupe Absa.