Guelmim-Oued Noun : Création de 492 entreprises à fin juillet dernier

492 entreprises ont été créées dans la région de Guelmim-Oued Noun à fin juillet 2023, selon des données de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



L'OMPIC souligne que ces entreprises sont réparties entre les personnes morales, avec un total de 166 entreprises, et les personnes physiques, avec un total de 326 sociétés.

La province de Guelmim a vu la création de 325 nouvelles entreprises suivie de la province de Tan-Tan avec 167 entreprises, précise la même source.



La répartition par activité économique fait ressortir la prédominance du secteur du commerce avec 50,98% du total des entreprises créées, suivi de la construction et de l'immobilier avec 13,83%, des services divers (11,88%), des transports (8,57%), de l'industrie (6,02%), de l'hôtellerie et des restaurants (5,86%), de l'agriculture et la pêche (1,65%), des activités financières (0,75%) et du secteur des technologies de l'information et de la communication (0,45%).



Selon la forme juridique, 63,8% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée avec un seul associé, suivies des sociétés à responsabilité limitée (33,1%) et les sociétés en nom collectif (1,6%).



La même source ajoute que, par rapport à juin 2023, 68 nouvelles entreprises ont été créées au cours du mois de juillet dans la région de Guelmim-Oued Noun, dont 24 des personnes morales et 44 des personnes physiques, qui sont réparties en 46 unités de production à Guelmim et 22 autres à Tan-Tan.