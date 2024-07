Guelmim : Hausse de 1 % de l'indice des prix à la consommation en mai dernier

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai au niveau de la ville de Guelmim, un accroissement de 1% par rapport au mois d’avant.



Une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de la région de Guelmim - Oued Noun a souligné que l’indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 1,9 % au cours de la période avril-mai 2024.

Cette hausse est due à l'accroissement des prix de la viande de 10,4% et des produits alimentaires de 1,9%, note la même source.



La source a indiqué que l’indice des prix du "Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles" a enregistré une hausse de 1,4% au cours de la période avril-mai 2024, en raison de l'augmentation des prix du gaz de 9,8%, de l'électricité, et des autres combustibles de 2,9 % , selon la direction régionale du HCP.



En revanche, les indices des prix des "meubles, articles ménagers et autres", de "Transports" et des "Loisirs et culture" ont diminué respectivement de 0,3, 0,5 et 2,3 %.

L’indice pour le reste des autres catégories n’a connu aucun changement au cours du mois de mai 2024.



L’indice des prix à la consommation a connu durant le mois de mai une hausse de 1,9 % par rapport au même mois de l’année 2023.