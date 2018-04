Grande affluence au pavillon marocain à l’“Arabian Travel Market 2018”

Le pavillon marocain au Salon international "Arabian Travel Market 2018", qui a clos ses portes mercredi à Dubaï, a connu une grande affluence aussi bien des professionnels que du grand public.

Le directeur du bureau régional de l'Office national marocain du tourisme au Moyen-Orient, Mohamed Sadik Chakir, a indiqué que le pavillon a connu, quatre jours durant, une importante affluence des professionnels participant à ce Salon international et qui représentent différents pays à travers le monde, ainsi que des visiteurs venus découvrir les offres du marché touristique marocain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chakir a noté que les 21 promoteurs touristiques de différentes régions du Royaume, représentant des centres régionaux de tourisme, des établissements d'accueil et des agences de voyages, qui sont venus à Dubaï pour faire la promotion des potentialités touristiques du Royaume et présenter les produits et offres disponibles pour le renforcement de la destination Maroc, ont souligné le succès de la participation marocaine à cet évènement, compte tenu des partenariats et des transactions conclues, outre le nombre important des visiteurs du pavillon marocain.

Il convient de noter que le pavillon marocain dans ce salon, le plus grand dédié au voyage et au tourisme dans la région du Moyen-Orient, a été encadré par le bureau de l'Office national marocain du tourisme pour le Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Abu Dhabi, sous l’égide du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale.

Rénové cette année, le pavillon a été aménagé sur plus de 220 m2, contre 150 m2 lors de l’édition précédente, sous forme d’un "riad" marocain reflétant l’aspect culturel et patrimonial du Royaume.

La 25ème édition de ce Salon international a connu la participation de 2.500 exposants venus des quatre coins du monde, et dont une centaine participent pour la première fois à cette manifestation qui devait accueillir plus de 40.000 visiteurs.

Le programme de cette édition a comporté plusieurs événements et activités, en particulier des séances sur le développement du secteur du tourisme et de voyage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord durant les 25 dernières années et les perspectives d'avenir.

A rappeler que la dernière édition du salon a vu la participation de 2.600 exposants représentant 86 pays, outre la conclusion de transactions d’une valeur globale de 2,5 milliards de dollars.