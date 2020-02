Google lance trois applications pour qu'on lâche notre smartphone

Santé



Une caravane médicale pluridisciplinaire a été lancée, vendredi à Fès, au profit des retraités et des veuves des fonctionnaires de la sécurité nationale de la ville. Cette opération est organisée par l'Association "Amitié pour les retraités de la sûreté nationale-section de Fès", en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la délégation de la santé et l'Association marocaine des soins de santé.

Quelque 1.500 personnes dont des retraités, des veuves et des proches des fonctionnaires de la sûreté nationale, devraient bénéficier de cette initiative, qui portera sur des consultations dans différentes spécialités (médecine générale, ophtalmologie, ORL, gynécologie, pédiatrie et maladies cardiovasculaires, etc).

Dans ce cadre, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mobilisé quatre unités mobiles équipées et 40 cadres médicaux dont des médecins, des assistants et des infirmiers.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "Amitié pour les retraités de la sécurité nationale", Mohamed Khayir, a indiqué que cette caravane est la sixième du genre après celles organisées à Safi, Marrakech, Berkane, Tanger et Rabat.

Cette opération prévoit également des examens radiologiques et des soins dentaires ainsi que la distribution de lots de médicaments de 30.000 DH, a fait savoir M. Khayir.

Pour sa part, le président de l'Association marocaine des soins de santé, Moulay Rachid El Hassani, a souligné que l'association initie une douzaine de caravanes médicales dans toutes les régions du Maroc, en mettant l'accent sur les zones reculées.

L'Association marocaine des soins de santé est un partenaire de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a-t-il précisé, notant qu'environ 10.000 personnes bénéficient, chaque année, de ces caravanes.



Education



La Rencontre pédagogique nationale, tenue sous le thème "Le Bachelor: une université renouvelée pour un étudiant plus épanoui, acteur de son apprentissage et de son cursus", a démarré samedi à Salé.

Cette rencontre, dont la séance d'ouverture officielle a été présidée par Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’aligne parfaitement avec les orientations de la feuille de route tracée par SM le Roi Mohammed VI dans son discours du 20 août 2018, pour favoriser l’adéquation des formations avec les besoins du marché de l’emploi et l’intégration des diplômés dans la vie active.

Elle vient aussi en application des dispositions de plusieurs articles de la loi-cadre N° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, stipulant la nécessité d’adopter un système pédagogique répondant aux exigences du développement national et ouvert aux expériences internationales.