Gazoduc Nigeria-Maroc : Un projet ambitieux qui contribuera au développement de toute l’Afrique

Le Gazoduc Nigeria-Maroc est ‘’un projet ambitieux qui contribuera au développement de l’ensemble du continent africain’’, écrit, lundi, le portail espagnol "comandofotografico.com".



‘’Depuis son annonce, le Gazoduc Nigeria-Maroc a suscité l'intérêt comme étant l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Ce mégaprojet énergétique, qui traverse 13 eaux territoriales, consiste en un gazoduc de 7.000 kilomètres, qui promet de répondre aux besoins énergétiques de près de 400 millions de personnes dans 11 pays africains’’, indique le média.



‘’L'importance de ce projet a été reconnue au niveau international, ce qui a incité la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, la NNPC, à lancer un appel aux investisseurs pour participer à cette initiative lors d'un événement organisé à Abuja’’, ajoute le portail, relevant que depuis sa présentation en 2016, le gazoduc a ‘’reçu un coup de pouce significatif en termes de financement’’.



En décembre 2021, le Maroc et le Nigeria ont signé un accord de financement du projet, approuvé par la Banque islamique de développement, rappelle la même source, ajoutant qu’en 2022, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a fourni un financement substantiel pour l'étude de faisabilité du projet, rapporte la MAP.



‘’Le Gazoduc Nigeria-Maroc a non seulement le potentiel de fournir du gaz à l'Europe, mais il promet de stimuler le développement socioéconomique de l’Afrique. De nombreux experts s'accordent à dire que ce projet apportera des investissements étrangers, des créations d'emplois et de richesses aux pays traversés par le gazoduc’’, détaille le site électronique espagnol.



‘’En résumé, le Gazoduc Nigeria-Maroc devrait stimuler le développement de l'Afrique, en offrant des opportunités d'investissement et en garantissant la sécurité énergétique et la croissance socioéconomique dans la région’’, conclut l’auteur de l’article.