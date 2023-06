GITEX Africa ouvre ses portes dans la ferveur des grands rendez-vous mondiaux à Marrakech

Le GITEX Africa, le plus grand salon technologique et startups d’Afrique, a ouvert ses portes, mercredi 31, à Marrakech, dans une ambiance des grands rendez-vous internationaux.



La ville ocre a ainsi accueilli la première édition de ce grand événement placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et affilié au GITEX Global considéré à juste titre comme le plus grand salon mondial de la technologie et des startups et organisé depuis quatre décennies à Dubaï.



Malgré un soleil de plomb et une chaleur peu conciliante avec l’ambiance des lieux, le très attendu rendez-vous des leaders de la tech fait déjà des émules parmi les visiteurs dont de nombreux jeunes et professionnels venus du Maroc et des quatre coins du monde se connecter.



Très tôt dans la matinée, alors que les exposants s’activaient dans leurs stands respectifs pour offrir aux visiteurs et à d’éventuels partenaires un cadre idéal d’échanges, les organisateurs s’affairaient de leur côté à canaliser la foule qui ne cessait de grandir en l’orientant vers les lieux indiqués pour retirer ses badges et ainsi accéder au temple africain de la tech.



C’est finalement à 11h, comme prévu par les organisateurs, que les premiers visiteurs ont pu accéder directement aux stands et à leurs principaux animateurs pour de longs échanges souvent immortalisés par une photo, un échange de cartes de visite, des promesses et sans aucun doute des engagements qui se confirmeront dans les jours à venir.



Pour rappel, le GITEX Africa réunit jusqu’au 2 juin toutes les communautés de l'écosystème et de l'innovation du continent. Cet important rassemblement technologique rassemble quelque 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays.



Portée par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, cette première édition offre l’occasion de connecter « les leaders technologiques, les gouvernements, les startups, les investisseurs et les pôles d'innovation mondiaux pour accélérer, collaborer et explorer », selon les organisateurs.



Marrakech - Alain Bouithy