“Futuristic Vision” remporte le prix de la meilleure Junior entreprise

Le prix de la meilleure jeune entreprise lycéenne de la région de l'Oriental au titre de l'année 2019 a été attribué, jeudi à Oujda, à des entrepreneurs en herbe du lycée Ibn Al Haytam, sis à El Aroui (province de Nador) pour leur junior entreprise "Futuristic Vision".

La jeune entreprise, qui a remporté ce prix décerné par l'Association Injaz Al Maghrib dans le cadre de l’édition 2019 de la Compétition régionale de la meilleure Junior entreprise de l’Oriental, va représenter la région à la Compétition nationale de la meilleure Junior entreprise 2019, prévue en septembre prochain à Casablanca.

Les élèves du lycée Ibn Al Haytam ont raflé ce prix grâce à leur projet qui consiste en le développement d’un moteur d’eau qui sert à séparer les ions d’hydrogène de ceux d’oxygène.

Au total, 8 équipes, totalisant 170 lycéens, représentant les différentes villes de la région de l’Oriental, ont pris part à la compétition régionale de la meilleure Junior entreprise de l’Oriental.

Le jury, composé de professionnels de l’éducation et de l’entreprise, a salué à cette occasion l’esprit de créativité et d’initiative, la dynamique et l’engagement dont ont fait preuve les jeunes lycéens de la région qui ont présenté, tour à tour, leur projet d’entreprise.

"Indépendamment du résultat final, cette compétition est d’ores et déjà pour les jeunes entrepreneurs en herbe une consécration qui vient couronner quatre mois intenses d’activités entrepreneuriales des jeunes dans le cadre de Company Program, le programme phare de création et de gestion de Junior entreprises d’Injaz Al-Maghrib", indiquent les organisateurs.

Cette initiative vise à inciter les jeunes à développer leurs talents, à créer leur propre entreprise et à encourager les valeurs de créativité, ont-ils ajouté, notant que les critères retenus pour le choix de la meilleure junior entreprise sont, entre autres, la maîtrise du produit, l'innovation, la cohésion d'équipe et la qualité de la présentation orale.

A l’échelle nationale, 238 Junior entreprises, soit plus de 3.000 jeunes, sont en compétition, du 12 juin au 4 juillet prochain, dans 20 villes du Royaume. A l’issue des compétitions régionales, les équipes lauréates iront, en septembre prochain à Casablanca, concourir pour la compétition nationale de la meilleure "Junior Entreprise 2019".

Injaz Al Maghrib, membre du réseau Junior Achievement Worldwide et Injaz Al Arab, est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe "Al mada" qui a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.